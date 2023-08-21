На Урале в квартире с маленькими детьми найдены тела их родителей

В Асбесте в квартире с тремя детьми найдены тела их родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тела молодых супругов нашли в Асбесте, у пары осталось трое детей. Утром 21 августа в квартире на кухне нашли Юлию и Александра, в этой же квартире находились их дочки: пяти и четырёх лет, а также годовалая малышка.

- Их тела находились на кухне. Общий порядок в жилище не нарушен, пара проживала здесь с 3 несовершеннолетними детьми, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Опознать тела молодых людей смогли достаточно быстро: у них были судимости. 33-летний мужчина 16 лет сидел за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков. Его 32-летнюю жену судили в 2018 году за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

- Тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительной информации, криминала в их смерти не было. Сведений о том, что смерть супругов наступила в результате противоправных действий, тоже не имеется.

Старших девочек отвезли в местное социальное учреждение, а самую маленькую - в больницу для тщательного исследования.

Также, по информации ГУ МВД, вечером 20 августа у семьи в гостях были родственники. Они сообщили, что накануне смерти они были в адекватном состоянии и готовили ужин. Вероятно, после их ухода, вечером или ночью, что-то произошло. Точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СКР.

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