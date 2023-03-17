Двое малышей три дня сидели взаперти рядом с телами родителей Фото: Олег ГАЛИМОВ

Эксперты определили наркотик, из-за которого на Эльмаше скончалась молодая семья. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

15 марта в высотке на Таганской были обнаружены тела 29-летнего Радмира и 25-летней Виктории. Мужчина является уроженцем Башкортостана, а девушка родом из Белоярского района Свердловской области.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется), - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что у Виктории трое детей от двух браков. Старшую дочь воспитывают родственники.