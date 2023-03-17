Радмир и Виктория переехали в квартиру на Таганской два месяца назад Фото: соцсети/ читатель «КП»

В квартире на Таганской в Екатеринбурге скончались 29-летний Радмир М. и его 25-летняя супруга Виктория. Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые девушки, помимо трехмесячной дочки и двухлетнего сына, у нее также осталась 9-летняя дочь от первого брака. Известно, что пара жила в квартире на 16 этаже с начала 2023 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Предположительно, супруги скончались 12 марта. Тогда же соседи снизу стали жаловаться на затопление. Коммунальщики обнаружили протечку, но вскрывать квартиру пришлось соседям.

Хозяин квартиры живет в Санкт-Петербурге Фото: Олег ГАЛИМОВ

Неравнодушный мужчина по имени Ринат выломал дверь. Радмир и Виктория были мертвы, а их дети сильно обезвожены. После госпитализации в минздраве сообщили, что состояние малышей стабилизировалось.

- Вика родила еще будучи школьницей, но со старшей дочкой почти не виделась после переезда в Екатеринбург. По факту девочку воспитывают бабушки. Недавно в школе надо было принести фотографии родителей и она [девочка] принесла фотографии мамы. Вчера этот снимок убрали, - рассказала знакомая семьи Виктории.

Первого ребенка Виктория родила еще в школе Фото: читатель «КП»

Бывший муж Виктории отказался комментировать смерть девушки. Но на вопрос о возможных причинах смерти, в числе которых и передозировка наркотиками, заявил, что «не верит в такое».