В минздраве сообщили, что состояние детей стабильное Фото: Олег ГАЛИМОВ

После известий о трагедии в многоэтажке на Таганской, где в квартире на 16 этаже обнаружили тела супружеской пары, с редакцией «Комсомольской правды» связались представители управляющей компании «Юг-Энерго». Как оказалось, первый тревожный сигнал 12 марта.

- Поступила заявка из 131 квартиры (14 этаж), жильцы пожаловались на потоп. После того, как был обследован стояк, стало понятно, что протечка в 151 квартире. Выше вода не шла. Начали искать собственника, но телефона не было. Лишь имя мужчины. Пришлось дойти до застройщика, подняли все архивы. Сегодня позвонил один из жителей позвонил и сообщил, что слышит детский плач. Позже приехали родственники пары. Они сообщили консьержу, что не могут связаться с ними. Перестали выходить на связь три дня назад, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» управляющая по ЖК «Калиновский» Ирина Степанченко.

Усилиями соседей и группы быстрого реагирования дверь квартиры удалось вскрыть. Двухлетний мальчик и его трехмесячная сестренка были найдены живыми.

- В квартире были обнаружены два трупа. Детей забрали. Мальчик ходил, а девочка обезвожена была. Причины смерти комментировать не будем. Огромная просьба владельцев квартир передавать контакты арендаторов, чтобы подобных ситуаций не было. Хозяин этой квартиры вообще живет в Санкт-Петербурге, - добавила Ирина Степанченко.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. По данным «КП-Екатеринбург», супруги скончались от передозировки наркотиками. Ранее детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что ждет детей погибшей пары.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНЗДРАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По информации специалистов ДГКБ №11 Екатеринбурга, дети поступили в стационар сегодня в 17:00. Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь.