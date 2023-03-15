В Екатеринбурге дети три дня провели взаперти с трупами родителей

Тела мужчины и женщины обнаружили в жилом доме на улице Таганской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в многоэтажке на Таганской обнаружили тела мужа с женой. Как стало известно «КП-Екатеринбург», пара снимала квартиру на 16 этаже.

Соседи на протяжении трех дней слышали плач маленьких детей. Но начали настаивать на вскрытии двери лишь 14 марта, когда нижние этажи стало затапливать. Жители высотки предполагают, что трехлетний мальчик сумел открыть кран. Вероятно, ребенок открыл воду, чтобы попить.

- Во вторник утром начали искать телефон собственника, но владелец квартиры уже сменился. Мы даже не знали, что там квартиранты. Собственно, требовали вскрыть двери. Весь стояк затопило. Ранее на эту квартиру никто не жаловался, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница дома Татьяна.

Пара снимала квартиру на 16 этаже дома Фото: Олег ГАЛИМОВ

По данным источника «КП», смерть супругов не носит криминального характера. Предварительная причина смерти – это передозировка наркотиками.

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия. «Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, - отметил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, проводится опрос возможных очевидцев, соседей. Устанавливаются личности умерших.