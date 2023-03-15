Игорь Мороков объяснил, что будет с детьми, чьих родителей нашли мертвыми на Эльмаше

Детям потребуется реабилитация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми, найденными на Таганской. Ранее, тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире. Как сообщал источник, в жилище находилось двое маленьких детей. Не исключены версии гибели взрослых от передозировки наркотиками.

Детский омбудсмен и его подчиненные также подключится к происшествию, проведут свою проверку. В первую очередь правоохранители будут проверять – состояла ли семья на учете, попадали ли родители в поле зрения полицейских.

- Сначала нужно разобрать всю историю произошедшего. Органы опеки, сотрудники ПДН займутся этим делом. В зависимости от состояния детей будет принято решение о помещении их в реабилитационный центр. Также службы будут искать родственников, которые смогут забрать их к себе. Если таковых нет, то будут обсуждаться вопросы о помещении в социально-реабилитационные центры, - рассказал «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Также Игорь Мороков добавил, что детям после пережитой трагедии потребуется помощь специалистов, кризисных психологов.