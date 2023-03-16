Сейчас дети находятся в больнице Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти родителей двоих детей в Екатеринбурге. Два месяца назад пара сняла квартиру на 16 этаже в высотке на Таганской. 12 марта супруги перестали выходить на связь с родственниками, а соседи снизу пожаловались на протечку воды. Через три дня соседи услышали плач и вскрыли дверь.

30-летнего мужчину и его 25-летнюю жену нашли мертвыми.

- Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется), - сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции отметили, что квартиру пары вскрывали в присутствии участкового.

- В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом «обезвоживание», врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве, - добавил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что состояние детей улучшилось. - На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение, - сообщили в областном минздраве. Ранее в управляющей компании подробно рассказали, как вскрывали квартиру. Ее владельцем оказался житель Санкт-Петербурга.