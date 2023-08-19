Рассказываем, когда и где пройдет салют в честь Дня города 19 августа 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург с размахом отмечает 300-летие. Главные праздничные мероприятия проходят 19 августа. Салют по случаю Дня города в Екатеринбурге традиционно является одним из самых ожидаемых событий среди горожан. Не стал исключением и этот год. Рассказываем, где и во сколько будет салют в День города в Екатеринбурге 19 августа 2023.

Салют в День города 19 августа 2023 на Уралмаше: где и во сколько посмотреть

В 2023 году праздничный салют по случаю 300-летия Екатеринбурга 19 августа запустят из трех точек. Раньше всего фейерверк смогут увидеть жители Уралмаша. В 22:00 - праздничный салют прогремит на площадке торгового центра VEER Mall по адресу проспект Космонавтов 108д.

Салют в День города в Екатеринбург 19 августа 2023: когда и во сколько будет, где посмотреть

Главное светомузыкальное представление и праздничный фейерверк в Екатеринбурге 19 августа 2023 пройдут над акваторией Городского пруда. Первоначально планировалось, что основной салют по случаю 300-летия Екатеринбурга начнется в 22:50. Однако днем 19 августа в мэрии сообщили, что время запуска главного салюта по случаю Дня города 2023 в Екатеринбурге изменилось:

- Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника - световое шоу и праздничный фейерверк стартует в 23:15! Не пропустите, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Салют в День города 19 августа в Академическом: где и во сколько

В этом году салют по случаю 300-летия Екатеринбурга пройдет и в Академическом районе. Главной праздничной площадкой Академа станет Преображенский парк. Салют в Академическом состоится в 22:50 – сразу после окончания выступления группы Винтаж.

Ну а если вы не хотите оказаться в толпе людей, но все-таки хотите увидеть праздничный салют в День города в Екатеринбурге 19 августа, то просто заходите на сайт https://www.ural.kp.ru/. «Комсомолка» покажет фото, видео салюта в честь Дня города в Екатеринбурге 19 августа 2023.

Увидеть полную программу Дня города города можно здесь.

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