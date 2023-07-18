В детском саду Екатеринбурга, где произошла вспышка менингита, заразились еще двое детей

Первый случай зарегистрировали 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закрыли мини-детский сад, в котором 17 июля у ребенка выявили вирусный менингит. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, 18 июля обнаружилось еще два случая заражения инфекцией среди детей.

- По факту регистрации заболеваемости вирусным менингитом среди детей частного мини-сада «Аистенок» в Екатеринбурге специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Все три заболевших ребенка госпитализированы. Сейчас специалисты проводят лабораторное обследование, чтобы найти возбудитель вируса. За детьми и взрослыми, которые контактировали с больными, наблюдают медики. Кроме того, в детском саду проведена дезинфекция.

В Минздраве Свердловской области уточнили, что у всех заболевших подозревают энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести.

Ранее в самом частном центре «КП-Екатеринбург» объяснили, что ребенок подхватил менингит вне учреждения. По мнению сотрудников, заразиться опасной инфекцией воспитанник мог от родителей.

- Мы принимаем все предписанные Роспотребнадзором меры, у нас все под контролем. Ребенок идет на поправку, беспокоиться не о чем, - уточняли «КП-Екатеринбург» в детском центре.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование сразу же после регистрации экстренного уведомления о случае менингита, 17 июля.

До этого, в начале июля в Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингококковой инфекции на распределительном центре Ozon. Ее обнаружили у семи работников. На 9 июля было зарегистрировано всего 15 случаев. На складе предприятия ввели масочный режим, от менингококковой инфекции было вакцинировано более 400 сотрудников склада Ozon.

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