В детском саду Екатеринбурга у ребенка обнаружили менингит

В детском саду подтвердили случай
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из частных детских центров Екатеринбурга зарегистрирован случай менингита. Ребенка, который подхватил инфекционное заболевание, срочно госпитализировали. Инцидент подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.
- Было зарегистрировано одно экстренное уведомление о случае заболевания ребенка менингитом. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
В мини-детском садике в Ботаническом микрорайоне также подтвердили случай заболевания. По словам сотрудников учреждения, ребенок уже идет на поправку, а вирус передался воспитаннику вне стен центра.
- Мы принимаем все предписанные Роспотребнадзором меры, у нас все под контролем. Сначала у него заболели родители, так что болезнь не из детского сада. Ребенок идет на поправку, беспокоиться не о чем, - уточнили «КП-Екатеринбург» в детском центре.
Напомним, в начале июля в Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. Ее обнаружили у семи работников распределительного центра Ozon. На 9 июля было зарегистрировано всего 15 случаев. На складе предприятия ввели масочный режим, от менингококковой инфекции было вакцинировано более 400 сотрудников склада Ozon.
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