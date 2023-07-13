жуткий пожар уничтожил 41 строение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крупном пожаре в селе Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 дом, погибла женщина и пострадали два человека. Огонь из леса перекинулся на жилой массив 12 июля. Площадь возгорания достигла 4,1 тысячи квадратных метров. Из-за пожара в Невьянском округе был введен режим ЧС в лесах до 21 июля.

ОДНА ПОГИБШАЯ, ДВОЕ ПОСТРАДАЛИ

Единственной погибшей в пожаре оказалась 71-летняя местная жительница Вера Гайко. Об этом на встрече с погорельцами сообщил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

По словам местных жителей, огонь почти полностью уничтожил две улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тело пенсионерки спасатели нашли в сарае под завалами, - пояснил он.

По словам местных жителей, муж погибшей находится в больнице с ожогами.

По словам местных жителей, огонь пришел из леса со стороны озера Таватуй Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего, по данным департамента информационной политики Свердловской области, известно о двух пострадавших.

- Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался, - сообщили в ведомстве.

Некоторые местные жители отказались от эвакуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

СГОРЕЛ 41 ДОМ

По данным МЧС Свердловской области, пожар уничтожил 41 строение. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, огонь пришел из леса со стороны озера Таватуй.

- Там торфяники горели. Мы сообщали о них в МЧС. А 12 июля начался настоящий апокалипсис, - рассказывают местные жители.

По их словам, в селе почти полностью сгорели две улицы: Свердлова и Горького. Многие из жителей Шайдурихи отказались от эвакуации, чтобы вместе со спасателями отстоять свое жилище.

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев провел встречу с погорельцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я узнал о пожаре, когда был на юбилее у тестя в 250 километрах от дома. Ехал и думал, что застану лишь угольки. Я еле на ногах стою. Тушил огонь вместе с пожарными. Участок спасли бочки и лейки с водой. Детей сейчас тут нет, они в безопасности, - рассказал Александр Шустов.

Локализовать пожар спасателям удалось к утру 13 июля. Сейчас они продолжают борьбу с отдельными очагами горения. Для этого планируется задействовать вертолеты МИ-8 и самолет-амфибию. К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники. На месте также работают сотрудники Следственного комитета.

Погорельцам были обещаны выплаты в 10 и в 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭВАКУИРОВАЛИ ОКОЛО 290 ЧЕЛОВЕК

По информации главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, всего из села Шайдухира эвакуировали 290 человек, включая 36 детей (всего в поселке проживает больше 365 человек). Большая часть эвакуированных граждан разместились у родственников, остальные – в пункте временного размещения во Дворце культуры, расположенном в Невьянске. Там осталось минимальное число людей.

Въезд в Шайдуриху по-прежнему закрыт по всем направлениями. ГИБДД пускает лишь местных жителей, а номера машин переписываются и сверяются.

К тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники, привлечены также вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункт сбора гуманитарной помощи для погорельцев открыли в местном клубе в Шайдурихе. Продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и постельное белье также собирают в Екатеринбурге волонтеры «Народного фронта». Первые коробки планируется доставить в село уже 13 июля.

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

По данным департамента информационной политики Свердловской области все пострадавшие от пожара получат единовременную выплату. Для этого на погорельцев составляют социальные паспорта.

Из поселка эвакуировали около 290 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этих документах будет указана вся информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей, - рассказали в региональном правительстве.

О выплатах во время встречи с погорельцами также рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

В местном клубе в Шайдурихе у пострадавших собирают необходимую информации для выдачи выплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Правительство Свердловской области выделит по 10 тысяч рублей на предметы первой необходимости. Также будут выплаты по 100 тысяч для тех, кто имеет в сгоревших домах прописку, - рассказал Александр Кудрявцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выехал в село Шайдуриха, чтобы провести встречу с жителями.

Запах гари чувствуется за 25 километров от Шайдурихи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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