Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха, чтобы встретиться с жителями

Из села было эвакуировано около 300 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха, где накануне произошел сильный пожар. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

На месте Евгений Куйвашев планирует провести встречу с жителями. Не исключено, что губернатор проведет рабочую встречу с местными чиновниками и даст поручения по ликвидации лесного пожара. Напомним, что огонь перебросился на дома из леса и распространился на 4,1 тысячу квадратных метров.

Ситуация с лесным пожаром, произошедшим 12 июля на контроле у властей и спасателей МЧС. Из села в общей сложности эвакуировали около 300 человек. Из-за огня погибла одна жительница села Шайдуриха, тело которой было найдено под завалами.

- Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался, - сообщали в департаменте информполитики Свердловской области.

В местном клубе Шайдурихи уже организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Правительство региона выделит по 10 тысяч рублей на вещи первой необходимости для уральцев. По 100 тысяч рублей получат пострадавшие, имеющие в сгоревших домах прописку.

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