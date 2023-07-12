В селе под Екатеринбургом сгорели десятки домов, жителей эвакуировали: что известно о жутком пожаре

Фото: Читатель "КП-Екатеринбург"

В селе Шайдуриха Свердловской области вечером 12 июля лесной пожар перекинулся на жилые дома. После этого спасатели начали эвакуацию населения – в поселке проживает больше 365 человек. Здесь до пожара было расположено 170 жилых строений.

Фото: МЧС Свердловской области

ЛЮДЕЙ УСПЕЛИ ВЫВЕЗТИ

К 21 часу в Невьянск прибыл первый автобус, в пункт эвакуации приехали 8 человек – семь дачников и одна местная жительница. На месте у села Шайдуриха дежурят еще 8 автобусов, которые начали вывозить остальных жителей.

Фото: МЧС Свердловской области

- Прибыл один автобус из села Шайдуриха. Восемь человек было, в том числе двое детей. Одна местная жительница. Остальные – дачники. По прибытию в Невьянск, их забрали родственники. Ждем остальных. Там находится восемь автобусов, они пока не заполняются, люди ждут, - рассказала «КП-Екатеринбург» член пункта временного размещения эвакуированных жителей села Шайдуриха Елена Возовикова.

В это время на место ЧП прибывали пожарные расчеты – группировка сил спасателей составила 140 человек, которые ведут борьбу при помощи 46 единиц спецтехники.

Фото: МЧС Свердловской области

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

- Личный состав невьянской полиции поднят по сигналу «Сбор» и в рамках спецоперации «Тайфун» оказывает помощь представителям МЧС в эвакуации людей, оставшихся без крова, а также тем, жилищу которых угрожает огненная стихия, - рассказывает «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы полиции Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Фото: МЧС Свердловской области

По информации от руководства региона, спасатели и силовики оперативно помогли эвакуироваться жителям поселка Шайдуриха и дачникам, пожилым сельчанам помогли выйти из домов, а также забрать все ценные вещи. В итоге жертв и пострадавших нет.

Фото: МЧС Свердловской области

На место пожара по указанию губернатор региона Евгения Куйвашева выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, он координирует действия спасателей на месте ЧП.

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