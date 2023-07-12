Появилось видео из пункта размещения для погорельцев из села Шайдуриха

Вид стороны озера Аятское на пожар Фото: житель Невьянска

В селе Шайдуриха, что под Невьянском, минувшим вечером начался сильный пожар. Огонь пришел из лесного массива - это был верховой пожар, перебросившийся на жилые дома. По данным департамента информационной политики Свердловской области, огнем повреждено больше 40 строений.

Для жителей села в Невьянске в Доме культуре Машиностроителей приготовлен пункт временного размещения. Мы посмотрели, что сейчас происходит внутри. Здесь приготовлены постельные принадлежности - подушки, матрасы. А также питьевая вода.

- Прибыл один автобус из села Шайдуриха. Восемь человек было, в том числе двое детей. Одна местная жительница. Остальные – дачники. По прибытию в Невьянск, их забрали родственники. Ждем остальных. Там находится восемь автобусов, они пока не заполняются, люди ждут, - рассказала «КП-Екатеринбург» член пункта временного размещения эвакуированных жителей села Шайдуриха Елена Возовикова.

В тушении пожара задействована группировка из 140 сотрудников МЧС и 46 единиц техники. Также привлечен вертолет МЧС России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В уральском поселке лесной пожар уничтожил 40 домов

Огонь тушат 140 пожарных (Подробнее)