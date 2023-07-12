В уральском поселке лесной пожар уничтожил 40 домов

Фото: ГУ МЧС Свердловской области
В Свердловской области 12 июля огонь от лесного пожара перекинулся на поселок Шайдуриха под Невьянском. Людей успели эвакуировать, а в самом селе вечером перекрыли дороги.
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
- Из села Шайдуриха в пункт временного размещения в Невьянске эвакуировано 8 человек. По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений, - сообщили в ДИПе.
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
На место ЧП выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев для координации действий спасателей. В это время силовики и спасатели помогали людям забрать ценные вещи из домов, а также помогали пенсионерам покинуть дома.
- Тушение пожара продолжается. Группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники, - сообщают в ГУ МЧС Свердловской области.
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
Также на помощь спасателям из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Людей срочно эвакуируют в пункты временного размещения, в которых сотрудники региональной прокуратуры контролируют наличие всех необходимых вещей.
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
- Прибыл один автобус из села Шайдуриха. Восемь человек было, в том числе двое детей. Одна местная жительница. Остальные – дачники. По прибытию в Невьянск, их забрали родственники. Ждем остальных. Там находится восемь автобусов, они пока не заполняются, люди ждут, - рассказала «КП-Екатеринбург» член пункта временного размещения эвакуированных жителей села Шайдуриха Елена Возовикова.
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