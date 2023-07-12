Огонь подобрался вплотную к жилым домам. Фото: ГИБДД по Свердловской области

12 июля рядом с селом Шайдуриха под Невьянском в 90 километрах от Екатеринбурга разгорелся сильный природный пожар. К вечеру огонь подошел вплотную к жилым домам, из-за чего МЧС приступило к эвакуации населения, а сотрудники ГИБДД перекрыли дороги. По данным спецслужб, жертв среди людей нет.

Сейчас в населенном пункте борьбу с огнем ведут 80 пожарных, привлечено 26 единиц спецтехники.

- Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, - сообщают власти Свердловской области.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, профильные региональные министерства держат ситуацию на контроле. Обсуждается возможное привлечение дополнительных ресурсов для борьбы с пожаром.

К месту ЧП выехала группировка спасателей из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

-Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с, - рассказывают МЧС Свердловской области.

Чуть позже стало известно, что на место природного пожара выехала группировка спасаетелей из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС.

Полиция из-за пожара ограничила движение автотранспорта. Стражи порядка помогают эвакуировать местным жителям личный транспорт, а также вынести из домов вещи. Также силовики контролируют процесс эвакуации пожилых жителей села.

Отметим, что в поселке Шайдуриха проживает больше 400 человек.

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