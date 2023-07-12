Под Екатеринбургом из-за лесного пожара эвакуируют жителей села

С пожаром борются 80 специалистов и 26 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянском городском округе 12 июля временно эвакуируют жителей села Шайдуриха из-за лесного пожара. Людей доставят в пункт временного размещения на автобусах. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время с пожаром борются больше 80 специалистов и 26 единиц техники.

-Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, которая расположена в округе, - сообщают в Департаменте информационной политики.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областным министерствам природных ресурсов и общественной безопасности держать на контроле ситуацию с пожаром. При необходимости к борьбе с огнем будут привлекаться дополнительные силы и средства.

Огонь быстро распространяется Фото: Алексей БУЛАТОВ

-Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с, - сообщают МЧС Свердловской области.

Дополнительно на место пожара направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолет МИ-8 МЧС России.