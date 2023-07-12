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НовостиПроисшествия12 июля 2023 18:32

Губернатор пообещал восстановить все сгоревшие в уральском селе дома

Огонь уничтожил и повредил больше 40 строений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Борьбу с огнем ведут больше 140 пожарных при помощи 46 единиц спецтехники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Борьбу с огнем ведут больше 140 пожарных при помощи 46 единиц спецтехники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все сгоревшие и поврежденные природным пожаром дома в селе Шайдуриха будут восстановлены. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Огонь из леса перекинулся на село вечером в среду. После этого было принято решение эвакуировать местное население в пункты временного размещения в Невьянск. К месту ЧП направили девять автобусов, а на въезде в само село перекрыли дороги.

На место ЧП по поручению главы региона выехали региональный министр общественного порядка и глава МЧС Свердловской области.

К 21.00 в пункт временного размещения прибыл первый автобус. Как передает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург», в нем было семь дачников, включая двоих детей, а также одна местная жительница.

В пункте размещения людей ждут еще восемь автобусов. Всего огонь уничтожил и повредил больше 40 домов. Со стихией ведут борьбу больше 140 пожарных при помощи 46 единиц спецтехники.