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Происшествия13 июля 2023 7:16

Запах гари ощущается за 25 километров: в уральском селе Шайдуриха огонь уничтожил две улицы

В уральском селе Шайдуриха сгорели две улицы и погибла женщина
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Десятки домов сгорели в селе

Десятки домов сгорели в селе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запах гари от крупного пожара в уральском селе Шайдуриха начинаешь чувствовать еще за 25 километров, а с каждым метром в его сторону дорогу все сильнее окутывает дымка. Крупный пожар здесь начался 12 июля. Огонь перекинулся из леса и уничтожил 41 дом.

Часть домов сгорели дотла

Часть домов сгорели дотла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, сгорело две улицы: Свердлова и Горького. Но если от первой осталось одно лишь название, то на второй несколько домов еще уцелели.

В населенном пункте много пожарных

В населенном пункте много пожарных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Шайдурихи Александр Шустов больше суток провел в обороне участка. О пожаре он узнал случайно, когда был на юбилее тестя в 250 километрах от дома. Признается, участок спасли бочки и лейки с водой. Их готовили для полива урожая. Но их цена оказалась на вес золота.

Так выглядят дома, которые уцелели

Так выглядят дома, которые уцелели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я еле на ногах стою. Ехал и думал, что застану лишь угольки. Тушил огонь вместе с пожарными. Детей сейчас тут нет, они в безопасности, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Шустов.

Печальное зрелище после ночного пожара

Печальное зрелище после ночного пожара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственной погибшей стала 71-летняя Вера Гайко. По словам соседей, ее муж в больнице с ожогами. Информацию о смерти пенсионерки подтвердил и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Многие сельчане остались без жилья

Многие сельчане остались без жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Въезд в Шайдуриху по-прежнему закрыт по всем направлениями. ГИБДД пускает лишь местных жителей, а номера машин переписываются и сверяются.

С огнем идет борьба с воздуха

С огнем идет борьба с воздуха

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Локализовать пожар спасателям удалось к утру 13 июля. Сейчас они продолжают борьбу с отдельными очагами горения. На месте также работают сотрудники Следственного комитета.

Пепелище после ночной трагедии

Пепелище после ночной трагедии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор пообещал восстановить дома на прежнем месте

Губернатор пообещал восстановить дома на прежнем месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесной зоне у села по-прежнему дымно

В лесной зоне у села по-прежнему дымно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас огонь тушат при помощи вертолета МЧС

Сейчас огонь тушат при помощи вертолета МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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