В уральском поселке из-за лесного пожара перекрыли движение транспорта

Из-за пожара в Шайдурихе перекрыли дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Шайдуриха Невьянского городского округа полицейские ограничили движение транспорта. Сотрудники ГИБДД помогают гражданам эвакуировать транспортные средства, а также информируют водителей об ограничениях.

-Местным жителям помогают вынести из домов ценные вещи, оказывают помощь пожилым людям, чтобы они своевременно покинули дома, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

На дороге "Верхняя Пышма-Невьянск" тоже ввели ограничение движения. Проехать закрытый участок можно через село Аятское.

Напоминаем, в поселке Шайдуриха 12 июля разгорелся сильный пожар. Огонь подбирается к жилым домам, из-за этого местных жителей эвакуируют. Людей отправляют на автобусах в пункт временного размещения. Пожар разрастается очень быстро из-за сильного ветра и сухой погоды.