Для жителей села собирают вещи первой необходимости. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Волонтеры собирают гуманитарную помощь для жителей села Шайдуриха. Ее доставят уже 13 июля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В состав гуманитарного груза войдут продукты питаний длительного хранения, средства личной гигиены и постельное белье.

- На месте добровольцы уточнят, в чем еще погорельцы нуждаются в первую очередь. Наличие необходимых вещей проверят на складе «Дома добровольцев», информацию о потребностях также передадут крупным благотворителям, - рассказали в региональном правительстве.

Все нужные вещи можно принести в пункт «Народного фронта» в Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9. Он начал работать ночью 13 июля.

Напомним, что лесной пожар начался вечером 12 июля под Екатеринбургом. В селе Шайдуриха стали эвакуировать людей. Двое мужчин пострадали в огне, одну женщину обнаружили мертвой под завалами. По информации на утро 13 июля, крупный пожар удалось локализовать.

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