В пожаре в селе Шайдуриха пострадали двое мужчин

В огне двое мужчин получили ожоги, женщина погибла. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Шайдуриха в пожаре пострадали двое мужчин. Они получили ожоги. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую центральную городскую больницу, - рассказали в региональном правительстве.

Помимо этого, ожоги кистей рук получил еще один свердловчанин. Ему оказали помощь на месте, мужчина отказался от госпитализации. Также на месте ЧП была найдена погибшая. Женщине был 71 год.

- Ее тело нашли в сарае под завалами, - сообщил на собрании с погорельцам министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Накануне по поручению губернатора региона Евгений Куйвашева были мобилизованы медучреждения Невьянска. На место происшествия прибыли медики скорой помощи.

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