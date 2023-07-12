Из горящего уральского села эвакуировали 290 человек

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В Свердловской области вечером, 12 июля, из горячего села Шайдуриха эвакуировали 290 человек, включая 36 детей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его словам, большая часть эвакуированных граждан разместились у родственников, остальные – в пункте временного размещения, расположенном в Невьянске. Там осталось минимальное число людей.

- Личный состав невьянской полиции поднят по сигналу «Сбор» и в рамках спецоперации «Тайфун» оказывает помощь представителям МЧС в эвакуации людей, оставшихся без крова, а также тем, жилищу которых угрожает огненная стихия, - проинформировал полковник Горелых.

Отметим, что всего в селе проживает 365 человек. По словам Валерия Горелых, до возгорания в селе Шайдуриха было 170 домов. Напомним, что строения в селе загорелись из-за природного пожара.