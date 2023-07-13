В уральском селе, где огонь уничтожил 41 дом, удалось локализовать пожар

Спасатели пытаются потушить отдельные очаги горения. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В свердловском селе Шайдуриха удалось локализовать техногенный пожар, площадь которого достигла 4,1 тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил 41 дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить пожар помогают вертолеты. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

На данный момент спасатели пытаются потушить отдельные очаги горения. Вскоре планируется задействовать вертолеты МИ-8 и самолет-амфибию, который ночью 13 июля прибыл в Екатеринбург.

- Всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, - отметили в МЧС.

Из села эвакуировали 290 человек. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Напомним, стихийный пожар в лесу вблизи села под Екатеринбургом разгорелся 12 июля. Уже к вечеру огонь подобрался к жилым домам. Тогда МЧС стало эвакуировать свереврдловчан, а ГИБДД перекрыла дороги.

Всего эвакуировать из Шайдурихи удалось 290 человек. Среди них 36 – дети. Для погорельцев также организовали пункт размещения.

- Личный состав невьянской полиции поднят по сигналу «Сбор» и в рамках спецоперации «Тайфун» оказывает помощь представителям МЧС в эвакуации людей, оставшихся без крова, а также тем, жилищу которых угрожает огненная стихия, - проинформировал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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