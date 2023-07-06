«Смогу оплатить себе лечение!»: статья «КП» помогла уральцу с онкологией добиться от страховой выплат в 4 млн

«Комсомолка» помогла Валерию получить выплаты, которые он ранее смог отсудить. Фото: предоставил Валерий

«Комсомолка» помогла уральцу с онкологией добиться крупных выплат от страховой компании, которые он ранее отсудил, но не мог получить несколько месяцев. В 2021 году у Валерия Богданова (Имя изменено, - Прим. ред.) обнаружили рак. Мужчине сделали операцию, назначили курсы химиотерапии и поставили вторую группу инвалидности.

Валерий оказался нетрудоспособен и больше не мог самостоятельно выплачивать ипотеку, которую оформил в 2017 году на 15 лет. За помощью уралец обратился в страховую компанию, однако в закрытии ипотеки ему было отказано.

«С ДЕНЬГАМИ ПОМОГАЮТ ДРУЗЬЯ»

- За ипотеку я плачу 35 тысяч рублей в месяц, еще около 25 уходит на лечение, - рассказывал ранее Валерий. - По инвалидности получаю пенсию – 30 тысяч. Конечно, этого не хватает. Еще ведь нужно на что-то жить. С деньгами помогают друзья. По страховому случаю компания обязана была выплатить за меня остаток по ипотеке – около 2,6 млн. рублей.

Страховая отказала мужчине в закрытии кредита, тогда он решил обратиться в суд. Фото: предоставил Валерий

15 марта Валерий выиграл суд, по решению которого страховая компания обязана была не только покрыть долг по ипотечному кредиту, но и выплатить компенсацию в размере более 1,3 млн. самому Валерию.

Чтобы добиться выплат, мужчина неоднократно обращался в Федеральную службу судебных приставов, а также в банк, к которому прикреплена его страховая. Но это не давало никакого результата.

«ВАША ПОМОЩЬ БЕСЦЕННА!»

22 июня «КП» рассказала о проблеме мужчины. После этого банк выплатил остаток по его ипотеке.

- Не прошло и суток с момента публикации, как поступили деньги на ипотечный счет моего доверителя и долг полностью погашен, - рассказала юрист Валерия Валерия Юлия Липинская. - Сегодня в районе 12:00 мой доверитель сообщил мне, что долг по ипотеке полностью списан. Осталось только получить дубликат второго исполнительного документа и получить ту сумму, которая по решению суда причиталась истцу. Быстрая реакция после публикации в «КП-Екатеринбург» говорит о значимости СМИ в решении жизненно важных вопросов для людей.

Валерий не поверил своему счастью, когда увидел, что его ипотека закрыта, а выплаты штрафа, наконец, пришли на счет. Фото: предоставил Валерий

По выплате штрафа Валерию редакция также обратилась за комментарием в Главное управление Федеральной службы судебных приставов в Москве. 30 июня из пресс-службы ведомства пришел ответ.

- Судебным приставом Южного административного округа денежные средства взысканы в полном объеме. В данный момент осуществляется перечисление денежных средств на банковский счет взыскателя, - указано в тексте письма.

В этот же день мужчине пришли денежные средства.

- Сейчас у меня очень трудно с деньгами. Нужно постоянно покупать лекарства. Сейчас я сам смогу оплачивать себе лечение! Я раньше не верил, что СМИ так работают. Благодарю сердечно! Это помощь бесценна, - делится эмоциями Валерий Богданов.

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