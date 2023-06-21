«Друзья помогают деньгами»: уралец с онкологией отсудил у страховой 4 млн за ипотеку, но не добился выплат

Валерий обратился в страховую компанию после того, как ему поставили вторую группу инвалидности. Фото: предоставил герой публикации

Валерий Богданов (Имя изменено. - Прим. ред.) работал в одном из банков Екатеринбурга, вместе с женой воспитывал дочь и строил планы на будущее, но в 2021 году из-за опухоли мозга оказался нетрудоспособен. Мужчине поставили вторую группу инвалидности. После этого 38-летний екатеринбуржец обратился в свою страховую компанию, чтобы она помогла ему выплатить ипотечный кредит. Однако в этом ему отказали. Тогда Валерий обратился в суд, ведь сейчас ему не хватает денег даже на жизненно необходимые курсы химиотерапии.

«ОТСУДИЛ 4 МИЛЛИОНА»

Валерий Богданов оформил страховку в компании, принадлежащей одному из известных банков, в 2012 году и после этого каждый год ее оплачивал. Последний раз договор страхования жизни перезаключался 21 ноября 2020 года. В июне 2021 года мужчина узнал, что у него онкология, и обратился в компанию в связи со страховым случаем.

Валерий узнал о болезни в июле 2020 года. Фото: предоставил герой публикации

- Мне пришлось уволиться. В июне мне сделали операцию и назначили курсы химиотерапии, каждый из которых стоит около 25 тысяч рублей. Также нужно покупать сопутствующие лекарственные препараты. С 2017 года я выплачиваю ипотеку, которую брал на 15 лет. Плачу 35 тысяч рублей в месяц. По инвалидности, которую мне поставили в октябре 2021 года, страховая компания обязана была выплатить остаток по ипотеке (около 2,6 млн. - Прим. ред.) за меня, - рассказывает Валерий.

Валерий обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. 15 марта он выиграл иск. Согласно решению суда, страховая компания обязана не только покрыть долг по ипотечному кредиту, но и выплатить круглую сумму самому Валерию.

- Взыскать страховую выплату по договору страхования жизни и здоровья в сумме 2 634 062 рубля с целью погашения долга заемщика по кредитному договору. Взыскать в пользу Валерия Богданова со страховой компании выплату по договору страхования жизни и здоровья, возмещение убытков, оплату неустойки, компенсацию морального вреда в общей сумме – 1 388 676 рублей, - говорится в решении суда, которое есть в распоряжении редакции.

Валерий выиграл суд со страховой компанией, но выплат не добился. Фото: предоставил герой публикации

«НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ХИМИОТЕРАПИЮ»

Однако никаких выплат Валерий до сих пор не получил. Чтобы взыскать положенную сумму за ипотеку, он самостоятельно обратился в одно из московских отделений ФССП – по месту юридического адреса страховой. Но в базе приставов дело Валерия до сих пор не появилось. Добиться внятного ответа от ФССП у екатеринбуржца не выходит уже несколько месяцев - ему попросту не отвечают.

Не получается добиться и компенсации морального вреда и прочих расходов. Исполнительный лист из суда направили в банк, к которому прикреплена страховая, еще 5 мая.

- Мне ответили, что дадут обратную связь к 9 мая, а затем срок постоянно переносили. Последнее, что мне ответили: «срок ответа на 11 июля», - поясняет Валерий.

С момента решения суда Валерий обращался в ФССП, генпрокуратуру и администрацию президента, но все попытки оказались тщетны. Сейчас мужчина живет с мамой и находится в процессе развода с супругой.

Друзья помогают Валерию с деньгами. Фото: предоставил герой публикации

- Это серьезная финансовая проблема. По инвалидности я получаю пенсию – около 30 тысяч. Но этого никак не может хватить, чтобы оплачивать ипотеку, курсы химиотерапии и обеспечивать себе нормальную жизнь. Оплачивать ипотеку и химиотерапию мне помогают друзья и бывшие коллеги. Но мне очень неудобно из-за этого.

За юридической помощью екатеринбуржец обратился к юристу Юлии Липинской.

- Сегодня нами подготовлены заявления в суд, о выдаче дубликата исполнительного листа, а также запрос о предоставлении сведений, когда сотрудниками суда был направлен второй исполнительный лист в банк, для списания долга по ипотеке. Также будет подано обращение в прокуратуру Свердловской области. Поскольку мой доверитель является инвалидом второй группы и, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, вынужден свою пенсию отдавать за несуществующий долг, - прокомментировала ситуацию Юлия Липинская.

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