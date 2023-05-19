В Минздраве ответили матери-одиночке, сыну которой отказали в жизненно-важной смеси

Жительница Алапаевска Ксения Русакова намерена добиться того, чтобы сына обеспечили лечением. Фото: предоставила Ксения Русакова

Двухлетний Богдан стал аутистом после ковида. Ребенок резко перестал узнавать маму, ходить и есть самостоятельно. Болезнь повлекла за собой и другие недуги. Поддерживать здоровье мальчика способна лишь дорогостоящая аминокислотная смесь.

- Одна банка такой смеси стоит около четырех тысяч рублей. Ее хватает на три-четыре дня. Но после нее Богдану становится намного лучше, - рассказывает мама мальчика Ксения Русакова. - Первые полгода смесь оплачивала соцполитика Алапаевска, затем моим родителям пришлось взять кредит, чтобы закупить банки. Месяц назад они закончились. Пришлось перейти на аналоговую смесь подешевле, но сыну после нее становится плохо: появляется аллергия, сильно болит живот.

Богдан переболел ковидом в полтора года. Фото: предоставила Ксения Русакова

В середине марта Ксения собрала справку об инвалидности и результаты обследований и обратилась за помощью в детскую поликлинику в Алапаевске.

- В постановлении Правительства РФ № 333 «Об утверждении Правил формирования перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов» указано, что мы бесплатно можем получить смесь от государства. Но когда наша врач-педиатр составила запрос в Минздрав, пришел отказ, - говорит женщина.

На запрос информации в Министерстве здравоохранения Свердловской области «КП-Екатеринбург» привели список заболеваний, при которых выдается лечебное питание.

Фото: скан ответа из Министерства здравоохранения Свердловской области

- Из этого списка у нас, как минимум, нарушения обмена жирных кислот. С 1 июня мы ложимся в Детскую городскую клиническую больницу № 9, чтобы Богдана снова подробно обследовали. Я пойду до конца и добьюсь того, чтобы сына обеспечили лечением, - говорит Ксения.

Сейчас одинокая мама в декрете. До этого женщина работала в полиции участковым. Воспитывать Богдана ей помогают родители. За ребенка она получает ежемесячную выплату 20 000 рублей. Благотворительный фонд РМК оплатил мальчику курс реабилитации. Нередко матери-одиночке помогает и фонд «Женщины за жизнь». Пока Ксения добивается получения смеси от государства, он закупил еще десять банок.

Ксения собирается лечь в больницу, чтобы подтвердить сопутствующие диагнозы и добиться бесплатного получения смеси. Фото: предоставила Ксения Русакова

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