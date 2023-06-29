В список попали школы, выпускники которых получили самые высокие баллы по ЕГЭ в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 6 июля в Екатеринбурге стартует второй этап зачисления детей в школы и гимназии. Теперь родители первоклашек имеют право записать ребенка в понравившуюся школу города без привязки к прописке. Родители некоторых старшеклассников также задумываются о смене школ для подготовки к выпускным экзаменам. Поэтому и они ищут, какие школы и гимназии стабильно входят в ТОП города. Данные ЕГЭ за 2023 год появятся в скором времени. А пока «КП-Екатеринбург» подготовила список лучших учебных заведений по итогам ЕГЭ за 2022 год для тех, кто думает, в какую школу города отправить ребенка.

ТОП-10 школ и гимназий Екатеринбурга по результатам ЕГЭ за 2022 год

В качестве источника мы использовали популярный среди родителей ресурс schoolotziv.ru, где есть данные о школах России и СНГ. Цифра среднего балла ЕГЭ складывается по среднему баллу за ЕГЭ по русскому языку и среднему баллу по математике.

СУНЦ УрФУ

В 2022 году самый высокий средний балл по ЕГЭ получил СУНЦ УрФУ. Эта цифра выше, чем у 99 процентов школ России.

Школьники не учатся здесь с первого класса. В заведение можно попасть на конкурсном отборе в 8, 9, 10, 11 классах. Для школьников есть подготовительные курсы. Желающих так много, что в заведении учатся иногородние. Для них в Екатеринбурге есть отдельное общежитие.

Адрес: ул. Даниилы Зверева, д. 30, +7 343 367-82-22

Гимназия №9

На втором месте гимназия №9. Средний балл по ЕГЭ гимназии №9 выше, чем у 98 процентов школ России.

Приема в первый класс в гимназии №9 нет.

Попасть в школу можно в 5, 8, 10 классе по результатам предварительного отбора.

Адрес: пр. Ленина, д. 33, 8 (343) 371-81-32

Средняя общеобразовательная школа №52

Обычно школа №52 не попадает в рейтинги самых сильных учебных заведений Екатеринбурга. Однако в 2021 и 2022 годах выпускники учебного заведения получили очень высокий средний балл за ЕГЭ по русскому языку и математике. Поэтому школа №52 попала в наш рейтинг по итогам 2022 года.

Сюда можно попасть с первого класса. В 2023 году стало известно, что с 1 сентября в школе появится семь первых классов, в которых будут учиться 210 детей.

Адрес: ул. Бисертская, д. 30 (основное здание), ул. Бисертская, 6б (начальная школа), +7(343) 255-67-87

Гимназия №210 «Корифей»

В 2022 году средний балл по ЕГЭ у выпускников «Корифея» был выше, чем у выпускников 88 процентов школ России. Учебное заведение занимает одно из лидирующих мест в городе и главенствует в своем районе.

В школу есть набор в первые классы. На учебный год 2023-2024 выделено 66 мест для будущих первоклашек.

На базе гимназии работает Школа будущих первоклассников по адресу ул. Куйбышева, 84/2.

Адрес: «Корифей на Байкальской» (начальная, основная и средняя школа) на ул. Байкальской, 29, «Корифей-Шарташский» (1-7 классы) в пер. Насосный, 2А. Телефон: +7 (343) 262-00-25

Гимназия №47

На одной ступени с «Корифеем» стоит гимназия №47 Кировского района Екатеринбурга. Также на 88 процентов выше, чем у школ России, средний балл по ЕГЭ за 2022 год у гимназии №47.

В школу есть прием в первые классы. В сентябре в гимназии появится 6 классов для семилеток. Учиться в них будут 180 человек.

Также прием осуществляется в 10 классы. Старшеклассники будут учиться по разным профилям, отбирают их в результате конкурса.

Адрес: ул. Советская, 24а (основное здание), ул. Данилы Зверева, 8 (начальная школа), 8 (343) 365-50-08, (343) 341-08-00.

Гимназия №99

Следом в рейтинге идет гимназия №99. Средний балл по ЕГЭ-2022 выпускников этого заведения выше, чем у выпускников школ России на 87 процентов.

Приема в первый класс у гимназии нет. Однако каждый год родители школьников города подают заявки на отбор в пятый и десятый классы гимназии. Поступить можно и на вакантные места с 6 по 9 класс.

Адрес: ул. Баумана, 17, 8 (343) 227-17-99

Частная школа «Гелиос»

Обычно частная школа показывала не высокие результаты в Екатеринбурге, но средний балл по ЕГЭ в 2022 году вывел ее в лидеры. Удастся ли заведению сохранить позиции, будет понятно по итогам сезона 2022-2023. Пока ее результаты выше, чем у 85 процентов школ России.

Обучение в частной школе платное и превышает 170 тысяч рублей в год. Занятия проводятся в небольших классах.

Адрес: ул. Стачек, 27а, 8 (343) 349-40-51

Школа №32

Одну строчку с коммерческим «Гелиосом» занимает муниципальная школа №32. В целом, в 2022 году по среднему баллу ЕГЭ она заняла 2 место по району и 7 место по городу. Эта школа показывает стабильно хорошие результаты по итогам выпускных экзаменов в Екатеринбурге.

Прием в первые классы есть. Так, за парты в новом учебном году сядут 170 первоклашек.

Адрес: ул. Крестинского ,33, 8 (343) 266-18-27

Гимназия №2

Согласно данным ресурса, школа входила в топ-500 России по итогам ЕГЭ в 2021 году, заняв 400 место, и в топ-500 России по итогам ЕГЭ за 2022 год, заняв 478 место. Средний балл ЕГЭ в 2022 году был выше, чем у 83 процентов российских школ.

Приема в первые классы гимназии нет.

Заведение ведет отбор в 5 и 10 классы. На свободные места можно определить школьников 6-9 классов.

Адрес: пер. Пестеревский, 3, 8 (343) 371-87-94

Школа №145

Еще одна школа Кировского района, которая показала в 2022 году очень хорошие результаты по ЕГЭ. Ее средний балл выше, чем в 82 процентов российских школ. Таким образом она заняла 9 место по городу.

Прием в первый класс есть. На учебный год 2023-2024 выделено 180 мест в первых классах школы.

Адрес: ул. Пионеров, 10а, 8 (343) 341-49-00.