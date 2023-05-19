Летом можно выбрать для первоклашки любую понравившуюся школу региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 6 июля 2023 года в Екатеринбурге стартует запись в первые классы в школу в Екатеринбурге без ограничений. С 1 апреля по 30 июня 2023 года регистрировать ребенка в школу можно было только в школу, которая юридически закреплена за домом, где прописан будущий первоклассник. Но в середине лета механизм меняется. «КП» расскажет, как записать ребенка в понравившуюся школу не по прописке в Екатеринбурге в 2023 году, не нарушая закон, какие сроки подачи документов и при каких условиях ребенка могут зачислить в учебное заведение.

Запись в первый класс в Екатеринбурге в 2023 году в понравившуюся школу не по прописке: в какие сроки

Второй этап зачисления детей в первые классы в школы Екатеринбурга стартует 6 июля и продлится до 5 сентября 2023 года. В течение этого времени родители юридически имеют право записать ребенка в любую из школ Екатеринбурга и не опасаться последствий.

С 1 апреля по 30 июня 2023 года сделать это было нельзя. На этапе подачи документов, заявления школы, которые не относятся к вашей прописке, автоматически аннулировались. Сделано это потому что в первую очередь в школы зачисляют детей, которые проживают к ним ближе всего. Без этого семьи столкнулись бы с тем, что в престижных школах под окнами их дома нет места, а ехать приходилось бы в непопулярные среди родителей заведения в другом районе.

Запись в первый класс в Екатеринбурге в 2023 году в понравившуюся школу не по прописке: какие есть ограничения

Никаких ограничений с точки зрения закона во втором этапе нет. Семья может выбрать абсолютно любую из школ региона. Замначальника Департамента образования мэрии Екатеринбурга Елена Кречетова в интервью на эфире радио «КП» уточняла, что единственное ограничение – это наличие свободных мест в выбранной школе.

- Зачислить ребенка по ходу следования на работу родителей, по другим основаниям, которые выбрали родители, возможно. Для таких родителей и существует этап зачисления без территориальной привязки в школы со свободными местами, - говорит чиновница.

Запись в первый класс в Екатеринбурге в 2023 году в понравившуюся школу не по прописке: что грозит тем, кто нарушил ограничения в первом этапе

Если родитель по ошибке отправлял заявление в школу, которая не прикреплена к месту проживания, то заявление просто не будет зарегистрировано. Хуже ситуация будет, если родители сознательно шли на нарушение закона и «купили прописку» в одном из домов, которые прикреплены к нужному учебному заведению. Такие махинации грозят родителям серьезными денежными штрафами и даже возбуждением уголовного дела.

- Практика получения фиктивных документов у некоторых родителей есть. Но это исключительные, единичные случаи и рассматривают их компетентные органы, - сообщает замначальника Департамента образования мэрии Екатеринбурга Елена Кречетова.

Проверяют документы сотрудники полиции и прокуратуры. По словам директоров школ, в 2022 году суммы штрафов для таких семей достигали 30 тысяч рублей.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: кто имеет первоочередное и преимущественное право на зачисление в школу

Стоит отметить, что и во втором этапе регистрации ребенка в школу действует принцип регистрации в первую очередь детей, у которых есть преимущественное или первоочередное право зачисления.

Преимущественное право есть у детей, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в выбранной школе. К этой же категории относятся дети, которые проживают в одной семье и имеют общее место жительства.

Первоочередное право есть у:

детей сотрудников таможенных органов РФ

детей сотрудников органов уголовной и исполнительной системы

детей сотрудников федеральной противопожарной службы

детей сотрудников полиции и военнослужащих по месту жительства их семей.

Во внеочередном порядке предоставляются места в школах, имеющих интернат, для детей сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: в каком возрасте дети принимаются в первый класс

В первый класс зачисляются дети, достигшие к 1 сентября 2023 года возраста в 6 лет и 6 месяцев и не достигшие возраста 8 лет.

Если ребенок младше или старше регламентированного возраста, вопрос по нему рассматривается отдельно и требуется оформление дополнительных документов.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: кто может записать ребенка

По закону заявления могут подать родители ребенка, опекуны, попечители, представители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: где и как записаться

Заявление в Екатеринбурге можно подать тремя способами:

- в многофункциональном центре в личном кабинете

- на Едином портале государственных услуг

- в приемных комиссиях образовательных учреждений

Стоит знать, что если вы подаете заявление через «Госуслуги», то надо предоставить подлинники документов в течение двух рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления.

Подлинники документов можно принести:

- в многофункциональный центр

- направить электронные копии в личном кабинете на Едином портале государственных услуг

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: какие документы нужны

После направления заявления, его регистрации в школе и рассмотрения в личный кабинет родителя будет направлено приглашение от школы с указанием даты и времени, когда необходимо предоставить оригиналы документов. Также на форме услуги будет представлен полный перечень документов, которых вам может понадобиться при посещении школы.

Как правило, это копия паспорта родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и справка о месте жительства ребенка. Для льготных категорий этот список дополняется необходимыми выписками, как и для тех, чьи дети к 1 сентября еще не достигнут возраста в шесть с половиной лет или будут превышать возраст 8 лет.

В официальных документах прописаны следующие документы:

Свидетельство о рождении ребенка, подлежащего зачислению в образовательное учреждение.

Свидетельство о рождении обучающегося в образовательном учреждении ребенка (для лиц, имеющих преимущественное право).

Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства.

Документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением, из числа следующих:

- свидетельство о регистрации по месту жительства либо месту пребывания;

- вид на жительство; разрешение на временное проживание либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, с отметкой о регистрации по месту жительства;

- уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с отметкой о постановке на учет.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: когда будут известны списки

Если ребенок не проживает на территории, которая прикреплена к школе, а заявление было подано на свободное место с 6 июля по 5 сентября 2023 года, то срок составит пять рабочих дней со дня регистрации заявления.