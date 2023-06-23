В Екатеринбурге адвокат, который спас малышей из квартиры с мертвыми родителями, получил награду

Награждение проходило в торжественной обстановке. Фото: предоставил Ринат Валишин

В Екатеринбурге наградили адвоката Рината Валишина, который спас маленьких детей из квартиры с трупами родителей. Напомним, еще в марте, в жилище на Таганской дети оказались заперты на три дня без еды и воды. Двухлетний мальчик и грудная девочка были в критическом состоянии. Детский плач и осознание того, что с соседями случилась беда заставили Рината Валишина без раздумий действовать. Он вскрыл дверь до приезда полицейских и застал ужасающую картину: дети ползали по телам родителей. Малыши были истощены, и их критическое состояние едва не довело до гибели.

Инициатива о том, чтобы наградить Рината Валишина пришла к одному из жителей Свердловской области. Уралец написал об этой просьбе в администрацию Президента России.

- Мне позвонили из Министерства общественной безопасности и просят приехать. Специалисты наградного отдела рассказали о том, что к ним поступило заявление. Затем, адвокатская палата собрала нужные для награждения документы и направила их в администрацию губернатора. И указ был издан 15 мая, - рассказал «КП-Екатеринбург» Ринат Валишин.

О награде мужчины попросил житель Свердловской области. Фото: предоставил Ринат Валишин

Награждение происходило в «Адвокатской палате Свердловской области» и совпало с днем принятия новых сотрудников. Ринат Валишин получил нагрудный знак и почетную грамоту за многолетний труд, и самоотверженное спасение детей.

- Семья очень гордится мной. Еще поздравления приходят не только со всей страны, но из-за рубежа. Эта трагедия встревожила людей далеко за пределами региона и они интересуются произошедшим. Наше общество должно проявлять все лучшие профессиональные навыки и использовать ранее полученные знания. В экстренной ситуации ты не задумываешься, а просто действуешь. Счет в тот момент шел на секунды. До сих пор помню, как начали отпаивать малышку, она вскрикнула… а потом затихла. Мы думали, что она погибла, - вспоминает Ринат.

Ринат Валишин до сих пор с волнением вспоминает о минувших событиях. По его словам, он уже не единожды приходил на помощь в экстренных ситуациях на дороге. Опыт и полученные навыки службы на подводном флоте ему пока пригождаются. В глазах своих родных он – настоящий герой. Хотя сам Ринат считает, что оставаться равнодушным непозволительно, когда это происходит по соседству.

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