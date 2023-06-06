С сегодняшнего дня с экс-мэра снят запрет определенных действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передумала обжаловать приговор Евгению Ройзману* по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов. Также информацию об этом подтвердили в суде.

- Прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д.С. отозвано апелляционное представление, - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Приговор Евгению Ройзману* вступил в законную силу. Это значит, что с сегодняшнего дня с экс-мэра снят запрет определенных действий, действовавший до вступления в силу приговора, согласно которому он не мог посещать публичные места, общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения, пользоваться интернетом и использовать средства связи.

Напомним, что 19 мая суд признал Евгения Ройзмана* виновным по статье 280.3 УК о публичной дискредитации вооруженных сил РФ и назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей. Поводом для расследования стала запись на YouTube-канале бывшего мэра от 1 июля 2022 года.

* признан иностранным агентом.