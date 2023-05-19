Иноагента судили за критику армии и СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге огласили приговор бывшему мэру Евгению Ройзману*. Оппозиционера признали виновным по статье о публичной дискредитации вооруженных сил России и назначили ему штраф в 260 тысяч рублей.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 280.3 УК стал прямой эфир на YouTube-канале Ройзмана* от 1 июля.

В августе полиция Москвы инициировала расследование, в ходе которого политик был задержан в своей квартире. Обыски также прошли в музее Невьянской иконы и «Фонде Ройзмана». На время следствия суд избрал для иноагента по линии Украины меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности Ройзману* нельзя было принимать входящую корреспонденцию, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

Стоит отметить, что за первую половину 2022 года на его счету было три административных штрафа по статье 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», а также штраф в 85 тысяч за мелкое хулиганство из-за сторис.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

В числе тех, кто осудил сказанное Ройзманом* в ходе прямого эфира, оказались двое ветеранов. Прошедший Чечню Олег Лобов узнал о высказываниях экс-градоначальника от сослуживцев.

- У нас есть ветеранская группа. Мы там друг другу информацию скидываем. Мне прислали ссылку, там ролик, - рассказал в суде Лобов. - Господин Ройзман* отвечал на вопросы. Высказывался негативно о СВО. Многим нашим ребятам это не понравилось. Высказывался против России, против вооруженных сил. Ройзмана* я знал. Бывший мэр, бывший президент фонда «Город без наркотиков». Если он бывший мэр, то он должен быть за Россию.

Также против Ройзмана* давал показания ветеран Афганистана Юрий Кантемиров.

- Знаю Ройзмана* по фонду «Город без наркотиков», лично не встречались. В 2022 году посмотрел ролик. Меня расстроило, что Женя выставляет страну в неприглядном виде. Негатив об армии мне не понравился. Я тоже служил, воевал в Афганистане. Сам слежу за ходом СВО с первого дня, - заявил свидетель.

Свидетелями со стороны защиты стали супруга Ройзмана*, общественница Анна Федермессер и коллеги подсудимого. Характеристики на бывшего мэра написали около 30 человек, в их числе Алла Пугачева и Наина Ельцина.

- Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая согласно заключению экспертиза содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, т.е. дискредитации, - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

ПРИГОВОР

Ройзман* отказался от дачи показаний на этапе следствия и во время суда. В ходе прений адвокат Владислав Идамжапов попросил суд вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения нарушений. Государственный обвинитель запросил для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей. 19 мая Ройзману* огласили приговор. Ему назначили штраф в 260 тысяч рублей.

После процесса гособвинитель рассказал, почему прокуратура запрашивала для Ройзмана* именно такое наказание.

- Учитывая, что преступление было совершено в старой редакции уголовного закона, наказание в виде штрафа является единственно возможным. Поскольку ранее это преступление было отнесено к преступлениям небольшой тяжести, а Ройзман является лицом не судимым, лишение свободы ему было назначить нельзя. Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что не планирует подавать апелляцию на данное решение суда.

* признан иностранным агентом.