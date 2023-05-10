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Общество10 мая 2023 5:53

Ветеран Чеченской войны дал в суде показания против Евгения Ройзмана*

Бывшему мэра Екатеринбурга грозит срок за публичную дискредитацию армии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Евгений Ройзман* вновь предстал перед судом

Евгений Ройзман* вновь предстал перед судом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возобновился суд по уголовному делу Евгения Ройзмана*. Бывшему мэру грозит реальный срок по статье 280.3 УК о публичной дискредитации вооружённых сил России. Поводом для разбирательств стал прямой эфир Ройзмана* на YouTube летом 2022 года.

Одним из свидетелей обвинения оказался ветеран Олег Лобов. Житель Екатеринбурга остался в ужасе, когда сослуживцы прислали ему ссылку на запись.

- У нас есть ветеранская группа. Мы там друг другу информацию скидываем. Мне прислали ссылку, там ролик, - рассказал Лобов. - Господин Ройзман* отвечал на вопросы. Высказывался негативно о СВО. Многим нашим ребятам это не понравилось. Высказывался против России, против вооружённых сил. Ройзмана* я знал. Бывший мэр, бывший президент фонда «Город без наркотиков». Если он бывший мэр, то он должен быть за Россию.

Государственный обвинитель показал Светлане Косолаповой фотографии изъятого штатива

Государственный обвинитель показал Светлане Косолаповой фотографии изъятого штатива

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Олег Лобов - ветеран Чеченской кампании. 23 августа 2022 года он дал показания в полиции против Ройзмана*.

- Ройзман* в своей речи только отрицательно оценивал действия вооружённых сил России во время СВО, занимал проукраинскую позицию. В своих речах давал отрицательную оценку действиям верховного главнокомандующего России, - говорилось в показаниях ветерана, которые были оглашены в суде.

Также свидетелем по делу выступила гендиректор Фонда Ройзмана Светлана Косолапова. По ее словам, экс-мэр обычно посещал Фонд по пятницам, когда проводил приём граждан. Прокурор расспросил ее об обысках, которые предшествовали задержанию Ройзмана*.

- Было изъято два ноутбука. Про прямые эфиры я ничего не знаю. Обыски стали для меня неожиданностью. Только тогда мы и узнали, что был какой-то эфир, - пояснила Светлана Косолапова.

Прокурор попросил гендиректора объяснить наличие штатива в кабинете Ройзмана*. Но Светлана Косолапова заявила, что «не знает», принадлежит ли он ему.

- Я видела запись. Там был человек, похожий на Евгения Вадимовича*. О чем-то разговаривал, - добавила Светлана Косолапова. - Ройзман* никогда не был сотрудником Фонда. Никогда не получал зарплату. Он не поддерживает СВО.

В материалах уголовного дела есть переписка Ройзмана* с гражданской женой

В материалах уголовного дела есть переписка Ройзмана* с гражданской женой

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Гражданская жена Ройзмана* (у них двое детей - прим.ред) Юлия Крутеева заверила суд, что узнала о прямых эфирах сожителя лишь во время следствия. При даче показаний она отметила, что не знает зарплату супруга. На это подсудимый ответил лично - 120 тысяч рублей.

- Я знаю Женю почти 40 лет. Мне казалось, что он в Фонде бывает каждый день. Знаю, что его штрафовали по административным делам о дискредитации армии. Во время обысков у меня был изъят iMac, - рассказала Юлия Крутеева. - Следователь показывала мне запись, но я никогда не смотрела его канал. Не интересовалась этим. Дома мы такие вопросы не обсуждаем.

Напомним, что Ройзман* провёл 14 суток под административным арестом после репоста экстремистской записи во «ВКонтакте».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ