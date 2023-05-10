Ветеран Чеченской войны дал в суде показания против Евгения Ройзмана*

Евгений Ройзман* вновь предстал перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возобновился суд по уголовному делу Евгения Ройзмана*. Бывшему мэру грозит реальный срок по статье 280.3 УК о публичной дискредитации вооружённых сил России. Поводом для разбирательств стал прямой эфир Ройзмана* на YouTube летом 2022 года.

Одним из свидетелей обвинения оказался ветеран Олег Лобов. Житель Екатеринбурга остался в ужасе, когда сослуживцы прислали ему ссылку на запись.

- У нас есть ветеранская группа. Мы там друг другу информацию скидываем. Мне прислали ссылку, там ролик, - рассказал Лобов. - Господин Ройзман* отвечал на вопросы. Высказывался негативно о СВО. Многим нашим ребятам это не понравилось. Высказывался против России, против вооружённых сил. Ройзмана* я знал. Бывший мэр, бывший президент фонда «Город без наркотиков». Если он бывший мэр, то он должен быть за Россию.

Государственный обвинитель показал Светлане Косолаповой фотографии изъятого штатива Фото: Олег ГАЛИМОВ

Олег Лобов - ветеран Чеченской кампании. 23 августа 2022 года он дал показания в полиции против Ройзмана*.

- Ройзман* в своей речи только отрицательно оценивал действия вооружённых сил России во время СВО, занимал проукраинскую позицию. В своих речах давал отрицательную оценку действиям верховного главнокомандующего России, - говорилось в показаниях ветерана, которые были оглашены в суде.

Также свидетелем по делу выступила гендиректор Фонда Ройзмана Светлана Косолапова. По ее словам, экс-мэр обычно посещал Фонд по пятницам, когда проводил приём граждан. Прокурор расспросил ее об обысках, которые предшествовали задержанию Ройзмана*.

- Было изъято два ноутбука. Про прямые эфиры я ничего не знаю. Обыски стали для меня неожиданностью. Только тогда мы и узнали, что был какой-то эфир, - пояснила Светлана Косолапова.

Прокурор попросил гендиректора объяснить наличие штатива в кабинете Ройзмана*. Но Светлана Косолапова заявила, что «не знает», принадлежит ли он ему.

- Я видела запись. Там был человек, похожий на Евгения Вадимовича*. О чем-то разговаривал, - добавила Светлана Косолапова. - Ройзман* никогда не был сотрудником Фонда. Никогда не получал зарплату. Он не поддерживает СВО.

В материалах уголовного дела есть переписка Ройзмана* с гражданской женой Фото: Олег ГАЛИМОВ

Гражданская жена Ройзмана* (у них двое детей - прим.ред) Юлия Крутеева заверила суд, что узнала о прямых эфирах сожителя лишь во время следствия. При даче показаний она отметила, что не знает зарплату супруга. На это подсудимый ответил лично - 120 тысяч рублей.

- Я знаю Женю почти 40 лет. Мне казалось, что он в Фонде бывает каждый день. Знаю, что его штрафовали по административным делам о дискредитации армии. Во время обысков у меня был изъят iMac, - рассказала Юлия Крутеева. - Следователь показывала мне запись, но я никогда не смотрела его канал. Не интересовалась этим. Дома мы такие вопросы не обсуждаем.

Напомним, что Ройзман* провёл 14 суток под административным арестом после репоста экстремистской записи во «ВКонтакте».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом