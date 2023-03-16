Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток

В орган государственного надзора обратился некий Аркадий Дмитров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел административный протокол по статье 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой...» в отношении бывшего мэра Евгения Ройзмана*.

Оппозиционер вновь попал в поле зрения силовиков в декабре 2022 года, когда в свердловский главк МВД поступило сообщение из Роскомнадзора. В орган государственного надзора обратился некий Аркадий Дмитров. Он попросил проверить Ройзмана* из-за репоста видео ФБК**.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов, репост во «ВКонтакте», из-за которого составили протокол, был сделан еще в апреле 2022 года. А следовательно, он не будет никак влиять на уголовное дело о фейках, где Ройзман проходит обвиняемым. До суда по нему Ройзман находится под запретом определенных действий, среди которых и использование интернета.

- Человек сначала обратился в Роскомнадзор. От туда сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. А потом уже в полицию города, - сказал Идамжапов.

В суде экс-мэр Екатеринбурга пояснил, что никогда не был зарегистрирован во «ВКонтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Ройзман* пояснил, что никогда не был зарегистрирован во «ВКонтакте». В свою очередь инспектор МВД Максим Фомичев признался, что не направляла запрос к администрации социальной сети, чтобы выяснить, кто именно сделал репост. В группе под названием «Евгений Ройзман» числятся администраторами четыре человека. Среди них и Лейла Гусейнова - заведующая благотворительным фондом. По ее словам, она не знала о том, что состоит в руководителях группы.

Все мои страницы в социальных сетях верифицированы. Их делали по паспорту, - пояснил Евгений Ройзман*. - Я во «ВКонтакте» ни разу в жизни не заходил.

Суд постановил признать Евгения Ройзмана* виновным и арестовать его на 14 суток.

С августа Ройзман* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации армии РФ.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.