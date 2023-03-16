Пока неизвестно, кто пожаловался на Ройзмана* в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Евгения Ройзмана* составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Сейчас Ройзман* находится в УМВД Екатеринбурга на улице Фрунзе. Позже его доставят в суд. Ранее стало известно, что Ройзмана* уличили в репосте видео ФБК** во «ВКонтакте». Бывшему мэру Екатеринбурга грозит до 15 суток ареста.

- Протокол будет рассмотрен в Ленинском суде после обеда, - пояснил адвокат Владислав Идамжапов.

С августа Ройзман* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации армии РФ.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.