Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана* о фейках про армию

Евгений Ройзман* вскоре вновь может предстать перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вскоре вновь предстанет перед судом. Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…» (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте московской прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено 1 июля 2022 года. В тот день он провел в прямом эфире выступление «в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта».

- Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая согласно заключению экспертизы содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, то есть дискредитации, - объясняют в пресс-службе прокуратуры Москвы.

При этом, по данным прокуратуры, в тот момент он уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) Так, весной 2022 года его три раза штрафовали по статье о дискредитации ВС РФ из-за постов в социальных сетях на общую сумму в 150 тысяч рублей.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре Москвы.

Добавим, что в настоящий момент Евгений Ройзман* отбывает 14-суточный арест из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео организации, признанной экстремистской. Сам Евгений Ройзман заявлял, что в социальную сеть «ВКонтакте» он ни разу в жизни не заходил

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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