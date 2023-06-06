Бывшему мэру по-прежнему нельзя пользоваться интернетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обжаловала приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, согласно которому Евгения Ройзмана* оштрафовали на 260 тысяч рублей за дискредитацию армии. Еще 5 июня защита иноагента не знала об апелляционной жалобе.

- К сожалению, это правда. Прокуратура внесла апелляционное представление. Какой смысл в ней – непонятно. Текст мы еще не видели, - пояснил «КП-Екатеринбург» Владислав Идамжапов.

Напомним, что суд признал Ройзмана* виновным по статье 280.3 УК о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом для расследования стала запись на YouTube-канале бывшего мэра от 1 июля 2022 года. 24 августа в квартире Ройзмана и его фонде прошли обыске при силовой поддержке спецназа МВД, уголовное дело было возбуждено полицией Москвы.

В числе тех, кто осудил сказанное Ройзманом* в ходе общения с подписчиаками, оказались двое ветеранов.

- У нас есть ветеранская группа. Мы там друг другу информацию скидываем. Мне прислали ссылку, там ролик. Господин Ройзман* отвечал на вопросы. Высказывался негативно о СВО. Многим нашим ребятам это не понравилось. Высказывался против России, против Вооруженных сил. Ройзмана* я знал. Бывший мэр, бывший президент фонда «Город без наркотиков». Если он бывший мэр, то он должен быть за Россию, - заявил в суде ветеран Чечни Олег Лобов.

В прокуратуре Свердловской области воздержались от комментариев в связи с подачей апелляции.