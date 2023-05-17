Базы отдыха региона предлагают гостиничные номера, гостевые домики и места на кэмпинге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области есть много вариантов, какую базу отдыха выбрать в 2023 году. Рынок предлагает отельные номера, гостевые дома, шатры и кемпинги. Мы расскажем о домиках и кемпингах на базах отдыха в Екатеринбурге и Свердловской области летом 2023 года и подскажем, как до них добраться.

Базы отдыха в Екатеринбурге и Свердловской области 2023: цены, как добраться

Гостиничный комплекс расположен на популярном озере Балтым. Мы уже рассказывали о Балтыме в подборке лучших озер, его пляж также считается одним из самых устроенных и комфортных в регионе. Неудивительно, что на месте для туриста есть большой выбор размещения – гостиничные номера, гостевые дома, домики у озера, кемпинг.

Заказать место на базе отдыха «Огонь» в Свердловской области можно в:

Домике на берегу озера с панорамным видом. Он рассчитан на 2-4 человека. В стоимость входит парковочное место и 2 лежака на пляже, рядом есть терраса с мангалом. Гости домика могут воспользоваться душем, санузлом, мини-кухней, также есть изолированная спальня с 2-местной кроватью и диван на 2 спальных места. Также возможно взять пакетное предложение с посещением бани с чаном. Вс-чт домик стоит 5200, пт-сб – 6200 в сутки.

Гостевом домике на берегу озера на 4 человека. В стоимость включено парковочное место, терраса с мангалом. Внутри домика есть душ, туалет, 2-местная кровать, диван.

Двух гостевых домиках в березовой роще. Один из них рассчитан на 2 человека, второй рассчитан на 2-3 человек. У каждого есть парковочное место, терраса с мангалом, внутри домиков есть 2-местная кровать, душ, туалет, мини-кухня. Стоит аренда от 3800 рублей за сутки за одного человека.

Кемпинге. На территории есть площадка на 15 оборудованных мест

Гостевой комплекс «Огонь» находится у озера Балтым, поселок Санаторный, ул. Набережная, д. 2д. Телефон: 8-912-637-93-19.

Фото: дирекция "Огонь Отель"

Загородный клуб «Лесная сказка» на Балтыме в Свердловской области в 2023 году

«Лесная сказка» специализируется на отдыхе в беседках, но также на территории построен большой VIP-дом, в котором можно свободно разместить 12 человек.

Двухэтажный бревенчатый дом совмещен с классической русской баней. Постояльцам предлагается закрытый двор с массивным навесом, мангальной зоной, качелями и большим столом.

На первом этаже можно отдохнуть на веранде с мебелью, в большой комнате отдыха, бане с купелью, наполненной ледяной водой. На втором этаже есть 2 спальни с двухспальными кроватями и комнатой отдыха с раскладными диванами. В аренду входит два парковочных места.

В пн-чт дом на сутки стоит 15000 рублей, на час – 1600 рублей, в пт-вс – 18000 рублей в сутки и 2500 рублей в час.

Загородный клуб находится также у озера Балтым в одноименном поселке, на 23 километре Старотагильского тракта. Телефон: 8 (922) 220 78 72.

Глэмпинг «Суеты.нет» в Свердловской области в 2023 году

Для тех, кто устал от шумного мегаполиса, был придуман глэмпинг «Суеты.нет». Гости здесь обязываются не нарушать тишину и покой соседей по домикам. Команда проекта поддерживает концепцию тишины и умиротворения, поэтому сразу предупреждает гостей о том, что музыка и громкие разговоры на территории глэмпинга запрещены. А это значит, что вы сможете спокойно отоспаться на природе.

Из двухместных домиков можно выбрать «Рысь», «Белку», «Зайца», «Кабана» или «Лису». Все домики оборудованы двуспальными кроватями, туалетом и душем, кухней и обеденной зоной, Wi-Fi и мангальной площадкой. Домики стоят на сваях на берегу речки Исеть в селе Колюткино Белоярского района. Стоят они от 3900 рублей в сутки.

Из четырехместных есть «Медведь» и «Лось». В них есть душ, туалет, спальня, обеденная зона, диван, место для отдыха. Предусмотрена парковка, а также мангальная зона.

«Суеты. Нет» построена в селе Колюткино, ул. Набережная, 9б, Белоярский район, Свердловская области. Телефон: +7 912 207-04-00.

Фото: руководство глэмпинга "Суеты.нет"

Загородный клуб «Пески» в Екатеринбурге в 2023 году

Те, кто не может выехать за пределы Екатеринбурга, может обратить внимание на загородный клуб «Пески», расположенный на берегу Шарташа в Кировском районе города.

Из домиков тут предлагают «Каюту» на 2 человек с 2 одноместными кроватями, «Каюту +» с 2 двухместной кроватью. Также внутри есть душ и туалет, рядом – зона отдыха. Стоят домики от 2500 рублей за сутки за человека.

VIP-домик от 5000 рублей – это домик из оцилиндрованного бревна на 2 человека. Внутри оборудованная комната, музыкальный центр, TV, DVD, диван и кресло, столик, душевая кабина и санузел, зона барбекю.

Изба в русском стиле от 5000 рублей – это бревенчатый дом, на 2 или 4 человека. Двуспальная кровать, душ и туалет, русская печь, крытая веранда с мангалом входят в стоимость.

Клуб расположен в городе Екатеринбург по улице Пески, д. 13. Телефоны: 8(343) 319-06-86, 8(343) 383-13-13, 8(922) 123-13-13.

Глэмпинг «Сила леса» в Первоуральске Свердловской области в 2023 году

Номер «Дом с ванной» - это самый популярный дом у гостей «Силы леса». Ванна стоит у панорамного окна с видом на прекрасный зеленый лес.

«Лесной дом» отличается от прочих тех, что на входе есть собственная купель, где можно как следует отдохнуть.

«Солнечный дом» особо привлекателен в летний период. Он назван так, потому что одна из стен спальни – это огромное панорамное окно с видом не лесную поляну. Утром спальню и двухместную кровать заливает теплый солнечный свет.

В домиках теплые полы и кварцевый обогреватель, двухспальная кровать с постельным бельем, современная кухня со всем необходимым. Соль, сахар, масло, вода 1,5 л предоставляются бесплатно. Отдохнуть можно и в мангальной зоне у домика.

В зависимости от выбранного домика от 6000 рублей в сутки в будни и от 8000 рублей в выходные. В стоимость входят полотенца, гель, шампунь, мыло, зубной набор.

Также глэмпинг предлагает палаточное размещение. В тентах есть двух спальная кровать с подогревом, обогреватель, тумбочки, освещение, розетки, мангал. На выбор есть «Белл тент», «Сафари тент», «Фемели тент» и «Фемили люкс». Стоят они от 4000 рублей в сутки в будни на 2 человек, и от 5500 рублей в сутки в выходные на 2 человек в зависимости от выбора шатра.

Глэмпинг находится в поселке Пильный у Первоуральска. Телефон: +7 922 61-51-444.

Фото: дирекция глэмпинга "Сила леса"

Гостевые дома в «Парке Сказов» в Арамиле Свердловской области в 2023 году

Семья с детьми будет особенно удобны гостевые дома от «Парка Сказов». Популярное место для детских праздников с атмосферой русских народных сказок, где проживает сам Урал Мороз, предлагает гостям остановиться в домиках комплекса.

Дом «Кулик» построен в виде птицы и обладает панорамным видом на лес. Его площадь составляет 40 квадратных метров, внутри есть гостиная с кухонной зоной, спальня, ванная комнату с душевой кабиной и открытая лоджия. Дом оборудован двуспальной кроватью, раздвижным диваном.

Крыша уютного домика «Лисья нора» - зеленая, а окна – круглые. Его площадь составляет 40 квадратных метров, внутри есть гостиная с кухонной зоной, спальня, ванная комнату с душевой кабиной. Дом оборудован двуспальной кроватью, раздвижным диваном.

Домики стоят от 7000 рублей в сутки.

К домам в традиционном стиле относятся Арамильский гостевой дом на 11 человек и Пермский гостевой дом на 5 человек. Внутри они обставлены так, словно вы попадаете в свое детство к бабушке в деревню. Вместе с тем внутри есть все необходимое: двухместные кровати, раскладывающиеся диваны, кухонная зона, а на выходе – мангальная зона. Арамильский дом стоит от 4500 рублей в сутки, Пермский – от 3500 рублей в сутки.

«Парк Сказов» находится в поселке Арамиль по улице Парк Сказов, 1. Телефон: +7 (343) 226-40-30.

Глэмпинг «Лесотерапия» в Реже Свердловской области в 2023 году

База отдыха предлагает сразу 8 домиков для размещения: «Кедровый», «Каштановый», «Осиновый», «Кленовый», «Еловый», «Сосновый», «Березовый» и «Дубовый».

«Осиновый» домик обладает особо романтичной атмосферой. Так повелось, что в этом домике с двумя панорамными окнами любят останавливаться влюбленные. По словам команды глэмпинга «Лесотерапия», именно в нем делают предложения руки и сердца. Особенно в парке запомнили пару, в которой молодой человек сначала сделал предложение о женитьбе своей девушке, а в дальнейшем возлюбленные провели свадьбу в этом же домике.

«Кленовый» домик привлекает внимание гостей глэмпинга прежде всего формой. Внешне шатер напоминает большую капсулу из дерева, стекла и бетона. Домик на 10 квадратных метров с полностью панорамным остекленением предназначен для 1-2 жильцов. В нем стоит большая двуспальная кровать, туалет, душ, кухня. На выходе из домика расположена мангальная зона.

Во время отдыха можно посетить комплекс «Баден-Баден Реж», который находится по соседству, а можно пойти в собственный банный комплекс глэмпинга.

В зависимости от размера, домики стоят от 2900 рублей в сутки с воскресения до четверга, от 3900 рублей в сутки в пятницу-субботу.

Глэмпинг находится в городе Реж, на улице Ленина, д. 122. Телефон: +7 (912) 258-29-08.

Фото: дирекция "Лесотерапия"

Турбаза «Чусовая» на реке Чусовой Свердловской области в 2023 году

На турбазе можно выбрать отдых в номере, размещение в коттедже или в домике «Красная горка». Он назван так в честь самого насыщенного красновато-бурый камня на реке Чусовая, который высится на правом берегу. Это одноэтажный домик с панорамными окнами, спальней с двухместной кроватью, гостиной с раскладывающимися диванами, кухонной зоной и санузлом. Домик стоит 7000 рублей в сутки в будни и 8000 рублей в сутки в выходные.

Также представлены коттеджи «Сеновал», «Калинка», «Гамаюн», «Богатырь», «Лебяжий» и «Журавлик». Стоят они от 10000 рублей в сутки в будни и от 10000 рублей в выходные. Цена различается в зависимости от размера: они могут разместить от 8 до 22 человек.

Турбаза находится в селе Слобода, ул. Турбаза Чусовая, 6БС1. Телефон: 8 (922) 123-99-40, 8 (343) 350-50-83.