Cuba-Cuba популярна у жителей Екатеринбурга удобным расположением и интересными вариантами отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жарким летом приятно окунуться в прохладное озеро и погреться на теплом солнышке. Для тех, кто летом 2023 года не планирует уезжать из региона в отпуск, а провести его дома, стоит знать, что и в Свердловской области и Екатеринбурге можно найти удобные и чистые пляжи для отдыха на природе.

Пляжи в Екатеринбурге, где можно искупаться в 2023 году, цены

«Огонь Пляж»

Пляж у базы отдыха «Огонь Resort» - самый крупный на Среднем Урале. Команда обновляет песочное покрытие пляжа каждый год, а каждый день сотрудники чистят пляж от мусора и стекла, которые могут попасть в том числе из озера Балтым.

Пляж находится по адресу Екатеринбург, озеро Балтым, поселок Санаторный, улица Набережная 2Д. Он работает ежедневно до 21:00.

Команда проекта подчеркивает, что «Огонь» не является сертифицированным пляжем, предназначенным для купания. Тем не менее это место очень популярно у жителей всего региона. Поэтому место максимально облагорожено.

Пляж оборудован кабинками для переодевания, туалетами, спортивные комплекс, зоны для игр в футбол и волейбол. Для семей есть зона для детских развлечений. Взрослые развлечения – это водные лыжи, катамараны и «бананы». Рядом с пляжем есть зоны барбекю и беседки в аренду.

Шезлонг без матраса в будни стоит 500 рублей, в выходные – 600 рублей, с матрасом – 600 и 700 рублей соответственно. Шезлонг с матрасом под зонтом стоят 900 рублей в будни, 1100 рублей в выходные, а шезлонг с матрасом и зонтом на пирсе – 1300 рублей. Под залог в 300 рублей можно взять в аренду полотенце за 100 рублей на день. Также за 100 рублей можно купить крем до и после загара.

«Лесная сказка»

Еще один пляж на озере Балтым находится у базы отдыха «Лесная сказка». На территории базы есть дома, бани и беседка, а также мелкопесчаный чистый пляж, который регулярно чистят от мусора и стекла.

Есть общая зона пляжа, есть беседки с отдельным выходом к воде, оборудованы большие пирсы для ныряния. Для гостей подготовлены туалеты, кафе, скважина с чистой водой, спортивные и детские площадки, надувной аквапарк, SUP-борды. Вход на пляж платный, браслет приобретается в баре. Для машин есть два тарифа: парковка в зоне «Лес» стоит 250 рублей, в зоне «Берег» - 400 рублей. Пляж работает ежедневно с 9:00 до 22:00.

Пляж «Cuba-Cuba»

Облагороженный песчаный пляж можно найти на территории Екатеринбурга. Комплекс находится на берегу Верх-Исетского пруда. Cuba-Cuba популярна для вечеринок, свадеб, корпоративов, выпускных и празднеств в честь дня рождения.

Для детей подготовлена игровая зона, где их развлекает аниматор, а в кафе для них есть специальное меню. Для взрослых интересны будут бассейн под открытым небом с шезлонгами и барами, SUP-борды, катамараны, каяки, пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика и танцевальные занятия, а также развлекательная программа от ведущего, а также русская баня на дровах. В кафе предлагается европейская кухня. Для своей компании можно воспользоваться мангалами.

Для взрослых и детей старше 12 лет, а также детей выше 1,3 метров, вход стоит 1300 рублей в будни, 1700 рублей в выходные. Для детей от 3 до 12 лет, для детей от 1 до 1,3 метров вход в будни стоит 500 рублей, в выходные – 700 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно. Аренда полотенца стоит 700 рублей. Аналогичны цены для термального бассейна в комплексе.

«Солнечный берег»

Пляж базы отдыха «Солнечный берег» песчаный, а дно – каменистое. У облагороженного пляже есть удобный спуск к воде, детские площадки, кафе, а также музыкальный фонтан на воде со световым шоу. Для отдыхающих подготовлены шезлонги с зонтиками. Из развлечений подготовлены SUP-борды, катамараны, катеры, гидроциклы.

Вход стоит 300 рублей.

Пляж для загара у «Рамады»

Команда отеля «Рамада» называет пляж территорией загара потому что, официально плавание в воде водохранилища запрещено, она недостаточно чиста для получения санитарного разрешения. Он работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

На территории пляжа работает бар отеля, поэтому вход на площадку со своими напитками и едой запрещены.

Вход на пляж для взрослых стоит 1000 рублей, дети до 12 лет – 700 рублей, дети до 4 лет – бесплатно. По пятницам и субботам всем гостям дополнительно включают в счет сумму за живое фоновое сопровождение: по 300 рублей за одного гостя, если артист приглашен по спецпрограмме цена увеличивается до 500 рублей.