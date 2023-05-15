Екатеринбуржцы стараются выбраться на пляж в любой жаркий день на Среднем Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы, которые из-за плотного рабочего графика не могут выехать в отпуск за пределы Свердловской области, могут отдохнуть на озерах Среднего Урала. Отдых в своем регионе имеет несколько плюсов, среди которых недолгая дорога до места отдыха, отсутствие акклиматизации и удобное размещение.

Озера в Екатеринбурге и Свердловской области 2023: как добраться, где искупаться

Шарташ

Самое доступное для жителей в Екатеринбурге. Находится в Шарташском лесопарке в Кировском районе города. Даже если вы не планировали отпуск этим летом, вы можете добраться до озера даже вечером после рабочего дня.

У озера есть беседки и шатры с мангальной зоной, небольшие пляжи, водные горки и детские площадки, а также кафе. Можно выбрать в аренду велосипед или SUP-борды, а также воспользоваться услугами лодочной станции.

GPS-координаты: 56.863729, 60.705865

Озеро Чусовское

Находится в 20 километрах от Екатеринбурга, есть каменистый и песчаный пляжи, дорожки для пеших прогулок. Рядом с озером построен реабилитационный центр, который будет полезен тем, кто ищет также санаторный отдых.

Добраться до озера можно на городском транспорте.

GPS-координаты: 56.756010, 60.298958

Балтым

Небольшое чистое озеро есть в 20 километрах от Екатеринбурга недалеко от Верхней Пышмы. Заезжать можно через поселки Балтым или Санаторного.

Те, кто хочет отдохнуть на озере несколько дней, можно выбрать один из многочисленных баз отдыха. Также рядом с Балтымом находятся детские оздоровительные лагеря. Есть лодочные станции, а пассивно отдохнуть можно на облагороженном пляже.

GPS-координаты: 57.025158, 60.568726

Таватуй

Памятник природы федерального значения расположен в 50 километрах от Екатеринбурга. Одно из самых популярных мест для жителей Среднего Урала. Самая большая глубина достигает 9 метров, в среднем – 6 метров. На самом озере есть несколько островов, длина Таватуя достигает 10 метров, ширина – 2 метра.

Рядом с озером находится одноименная база отдыха для тех, кто планирует провести несколько дней на природе. Также здесь можно пройти оздоровительные процедуры.

Можно выбрать платные или бесплатные пляжи, все они благоустроены, с зонтиками, раздевалками, биотуалеты, спортивные площадки.

GPS-координаты: 57.158306, 60.201617.

Волчихинское водохранилище

Находится в 30 километрах от Екатеринбурга рядом с Ревдой. Озеро достаточно большое – площадь достигает 30 квадратных метров, а максимальная глубина превышает 19 метров. Рядом с озером есть горнолыжный комплекс Волчиха, который работает для туристов круглосуточно.

Озеро признано ландшафтным заказником. Рядом находится много баз отдыха на любой вкус. Любопытно, что на озере находится нудисткий пляж, недалеко от железнодорожной станции «Флюс».

GPS-координаты: 56.745517, 60.045933

Ижбулат (Икбулат)

Озеро находится рядом с Волчихинском водохранилищем. Оно небольшое по размеру, но также полюбилось уральцам тихой природой и спокойной обстановкой. Сюда приезжают на несколько дней с палатками для отдыха на природе.

GPS-координаты: 56.710144, 60.121664

Озеро Песчаное

Озеро Песчаное появилось в 35 километрах от Екатеринбурга рядом с поселком Северка. Озеро считается памятником природы, оно популярно и летом пляжи заполнены туристами со всего региона. Пешком можно дойти до Чертового городища.

Вокруг озера построено множество баз отдыха, у каждой из которых есть свой пляж. Дно у озера Песчаное, само оно неглубокое, а вода прозрачная. Также здесь находятся костровые и мангальные зоны.

GPS-координаты: 54.9355, 72.5633

Озеро Глухое

Озеро можно найти в 22 километрах от Екатеринбурга, рядом с озером Песчаное. Добраться можно от Екатеринбурга на общественном транспорте за 10 минут.

Чистые вода и воздух привлекли сюда инвесторов – на берегу озера находится оздоровительный центр. Есть один небольшой пляж.

GPS — координаты: 56.799424, 60.280786

Верхнемакаровское водохранилище («Макариха»)

Водохранилище пользуется популярностью у жителей Свердловской области. Оно находится в 30 километрах от Екатеринбурга у реки Чусовой. Площадь водохранилища превышает 17 квадратных метров.

Сотрудники спортивного комплекса «Курганец» оборудовали близ здания аккуратный пляж. Также здесь есть много мест для дикого отдыха, оно популярно у туристов и рыбаков.

GPS-координаты: 56.863238,61.235046

В летний сезон-2022 «КП-Екатеринбург» уже рассказывала об озерах Свердловской области. Мы разбирались, как добраться до водохранилищ и сколько стоит отдых на них.