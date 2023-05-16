Принял в темноте за кабана: екатеринбуржец, застреливший охотника, остался на свободе

Евгения искали добровольцы и участники поисковых отрядов. Фото: "Лиза Алерт"

В сентябре 2021 года под Первоуральском нашли тело 41-летнего Евгения Старцева. За несколько дней до этого он отправился в лес на квадроцикле и пропал. Рядом с охотником лежало его ружье, а на теле присутствовало пулевое отверстие. Что послужило причиной гибели Евгения долгое время оставалось тайной.

Сестра погибшего в разговоре с «КП-Екатеринбург» высказывала версию о том, что охотника могли убить браконьеры, с которыми у ее брата были конфликты, а СК рассматривал версию о неосторожном обращении с оружием.

Но позже следователям удалось разобраться в загадочной гибели первоуральца. Как оказалось, причиной трагедии стал несчастный случай. Роковой выстрел произвел другой охотник - 59-летний житель Екатеринбурга Фарид Темиргалиев.

Как установило следствие, в тот злополучный день мужчина охотился на кабана. Фарид Темиргалиев был вооружен нарезным карабином, оборудованным тепловизионным прицелом. Его он использовал в качестве прицела ночного видения.

На том же участке в это же время охотился и Евгений Старцев. Его силуэт Фарид Темиргалиев принял за силуэт кабана и нажал на спусковой крючок.

- В результате выстрела потерпевшему причинено огнестрельное пулевое ранение передней поверхности области правого плечевого сустава, от чего потерпевший через непродолжительное время скончался. Труп потерпевшего обнаружен в ходе поисковых мероприятий 11 сентября 2021 в лесном массиве, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На Фарида Темиргалиева завели уголовное дело. Его обвиняли по первой части статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

16 мая 2023 года Первоуральский городской суд признал охотника виновным. Фариду Темиргалиеву вынесли наказание в виде полутора лет ограничения свободы. В прокураторе добавили, что подсудимый вину не признал.

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