В Сосьве после страшного пожара, уничтожившего больницу ФСИН, наградили больше 120 сотрудников

С сотрудниками-героями лично пообщался начальник регионального ГУФСИН. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Сосьве после пожара, который уничтожил часть поселка, в том числе и больницу исправительного учреждения, сотрудников ГУФСИН представили к наградам за слаженную работу во время происшествия и грамотно проведенную эвакуацию осужденных.

Восемь человек представлены к государственным наградам, еще более 100 - к наградам Минюста и ФСИН, им вручали медали «За отвагу на пожаре» и «За доблесть», почетные грамоты Министерства юстиции РФ, а также специальные поощрения от ФСИН.

Многие сотрудники учреждения потеряли свои дома. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- С сотрудниками-героями лично пообщался начальник регионального ГУФСИН, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров. Он пообещал, что лечебное учреждение будет восстановлено, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве напомнили, что пожар в поселке Сосьва уничтожил более 100 домов, 11 строений в ЛИУ-23 и две больницы МСЧ-66 ФСИН России. Все 243 осужденных во взаимодействии с конвойными службами одним эшелоном были эвакуированы. Также сотрудники вывезли все вооружение, секретную документацию и служебных собак.

Работники эвакуировали осужденных, вывезли служебных собак и важные документы. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

При этом почти у сорока сотрудников, работников и ветеранов УИС в Сосьве сгорело жилье. Среди тех, у кого сгорело жилье, и огнеборцы сосьвинского ЛИУ-23, которые сражались с огненной стихией с первых часов.

Большинство из них теперь проживает у своих родственников, однако до холодов всем погорельцам должны построить дома.

Среди тех, у кого сгорело жилье, и огнеборцы сосьвинского ЛИУ-23. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области