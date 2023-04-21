Бобр Семен и дрессировщик Виктор Сильченко Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Прошло уже 12 лет с тех пор, как бобр Семен из Свердловской области стал интернет-знаменитостью. У ролика о его судьбе на Ютубе больше 12 миллионов просмотров! Правда, о том, что с ним стало после неожиданно обретенной популярности, никто толком и не знает. Сотрудники «Комсомольской правды» решили устранить этот пробел.

ПОЛЮБИЛ СПАТЬ У ПЕЧИ И КУПАТЬСЯ В НОЧИ

Но сначала напомним для тех, кто мог позабыть. В 2011 году в селе Нижние Таволги в Свердловской области появился необычный обитатель. Мохнатый. С огромными передними зубами и гладким плоским хвостом. Вроде бобр как бобр, а какой-то необычный все же. Вечером идет по дороге в сторону реки, озадачивая кошек. Утром, накупавшись, идет по дороге в обратную сторону. Причем не к логову какому бобриному, а к конкретному одноэтажному дому семьи Заварохиных, что на главной улице.

В селе Нижние Таволги бобра Семена часто можно было увидеть на улице, когда он шел купаться на речку Фото: кадр с видео 2011 года телекомпании «4 Канал»

Оказалось, что бобр тот – домашний. Глава семьи нашел его совсем маленьким на берегу реки Нейва. Бобренок был слаб, и сородичи от него отказались. Заварохины принесли едва живого бобренка домой. Выкормили из пипетки, выходили, и вот спустя месяц малыш оклемался. Однако когда спасители отнесли его на речку, уходить он отказался. Поплавал для приличия часок, а потом прибежал назад – натопленный дом был ему милее сырой бобровой плотины.

Так и остался жить с пенсионерами. Они назвали его Семеном. Он полюбил спать у печки, укрывшись телогрейкой, и пристрастился к белому хлебу и манной каше с молоком. А еще Семен взял за привычку самостоятельно ходить на ближайшую речку, чтобы купаться по ночам. Тогда то о нем и узнали журналисты местного телеканала. Про бобра Семена вышел сюжет, и скоро о нем узнала вся страна.

Татьяна Заворохина выходила бобренка, брошенного сородичами. Из малыша размером с ладонь он вырос в довольно крупную особь Фото: кадр с видео 2011 года телекомпании «4 Канал»

СТАЛ АРТИСТОМ ЦИРКА

Несмотря на то, что история вроде как позитивная, дальнейшая судьба бобра была туманной. Пенсионеры признавались, что держать его дома – дело хлопотное. Следуя своим инстинктам, Семен постоянно пытался грызть деревянную мебель. Сородичи-бобры его к себе уже не приняли бы – строить плотины Семен так и не научился. В местном зоопарке зверя тоже не взяли.

Как выяснили корреспонденты «Комсомольской правды», в том же году про бобра Семена из новостей узнал единственный в мире дрессировщик бобров Виктор Сильченко. Он связался с семьей Заворохиных и предложил забрать бобра в свою цирковую труппу из десяти бобров. Они согласились. Тем более что задатки артиста у Семена были прекрасные – он так привык к людям, что сам просился на руки и даже целовал в щеку тех, кто брал его. Так в цирке появился номер «Поцелуй бобра».

В деревне малыша-бобра кормили манной кашей из бутылочки Фото: кадр с видео 2011 года телекомпании «4 Канал»

ЛЮБИТ СИДЕТЬ НА РУЧКАХ

Впрочем, с тех пор новостей о судьбе бобра больше не появлялось. Мы решили связаться с цирковой труппой, чтобы узнать, как там дела у Семена. Выступает ли еще или уже на «пенсию» вышел? Все-таки век бобра недолгий и длится около 15-20 лет. И тут мы выяснили неожиданное.

- Бобр Семен оказался девочкой, - озадачила нас Татьяна, супруга и коллега дрессировщика Виктора Сильченко. - Называем мы ее Сема. На манеже ее еще можно увидеть. Она не вышла на пенсию. Первое время она очень не любила купаться. А вот общение с людьми любит. И все так же любит сидеть на ручках.

К слову, в тот момент, когда мы готовили этот текст, Семен, ну или теперь уже Сема, ехала с другими бобрами-артистами на выступление в Воронеж. Для них был организован спецтранспорт в виде фуры. Несмотря на то, что бобр оказался девочкой, за 12 лет у нее так и не появились свои бобрята.

- Бобрят у нее не было. В неволе это сложный процесс, - объясняет Татьяна. – Другие наши бобры – девочки и мальчики. А мебель Сема уже не грызет. Зачем? У нее вдоволь осины и ивовых веников.

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