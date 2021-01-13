Поклонники знаменитого французского актера Пьера Ришара («Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», - Ред.) наверняка не раз натыкались в Интернете на любопытный факт: оказывается больше полувека назад совсем еще молодой и никому не известный Ришар приезжал в Свердловск, чтобы сняться в фильме советско-французского производства. Доказательством тому служит разошедшаяся по всему Интернету черно-белая карточка, на которой молодой актер позирует, стоя на ступеньках дворца культуры завода «Уралэлектротяжмаш».Волосы взлохмачены, на щеки из-под висков спускаются знаменитые бакенбарды, глаза чуть-чуть прищурены, а руки лежат на бедрах. Французское умение элегантно держаться в кадре, не иначе. Фильм, говорят, в итоге так и не вышел, а пленка и вовсе потерялась. Напоминанием о нем теперь служит лишь черно-белая фотография. Но с нею связана одна загадка.АКТЕР БЫЛ НЕ В ДУХЕКазалось бы, где Свердловск, а где Пьер Ришар? Зачем ему, звезде французского кино, ехать сюда? Кто вообще во Франции слышал о промышленном уральском городе на границе Европы и Азии? Но не скажите. В XX веке на Урал вообще много кто приезжал.Например, в 1963-м посмотреть заводы прилетал Фидель Кастро. А в 1973 на железнодорожном вокзале Свердловска едва не арестовали легендарного британского певца Дэвида Боуи. Он был у нас проездом, когда возвращался домой из гастролей по Японии. А в 1959-м в Свердловске, стоя на капоте машины, толкал речь будущий американский президент Ричард Никсон. И это далеко не все.Актер Пьер Ришар тоже мог бы затесаться в большой список знаменитых людей, которые в советские годы гостили в Свердловске. Тем более что в 2011-м он снова приехал уже в Екатеринбург, чтобы показать уральским поклонникам спектакль «Пьеру Ришару. До востребования». Правда, тогда актер был не в духе, от объективов камер прятался и, к сожалению, ностальгировать о Свердловске времен своей молодости не стал.Почему? Непонятно. Может, прогулявшись по улицам Екатеринбурга, он вдруг вспомнил что-то нехорошее, что случилось с ним здесь полвека назад? Желая это узнать, журналисты «Комсомолки» зарылись в архивы и выяснили неожиданное…ТАЙНА СНИМКАЧтобы найти тех, кто помнит Ришара, надо точно знать, когда именно снимался в Свердловске фильм с его участием. Но на Свердловской киностудии ответа на этот вопрос не нашли. Что же до сайтов, которые публикуют фотографию с Ришаром в Свердловске, то и они с датировкой определиться не могут. Одни говорят, что снимок сделан в 1968-м, когда Ришар уже снялся в трех французских лентах, но все еще не прославился. Другие уверяют, что эта фотография вообще 1954 года и Ришару на ней 20 лет. И тогда получается, что свою кинокарьеру он начинал не в родной Франции, а на Урале, ведь первый французский фильм с его участием вышел лишь спустя четыре года – «Монпарнас, 19».Смущает и другой момент. На фотографии, на правой руке у Пьера Ришара блестит кольцо на безымянном пальце. Сам актер впервые женился лишь в 1970-м году на балерине Даниэль Миназзоли. А значит, либо кольцо это реквизит со съемочной площадки, либо фотография сделана позже, чем предполагалось.Установить авторство фотографии не составило труда. Ее сделал Анатолий Грахов, знаменитый фотокорреспондент ИТАР-ТАСС, живший и работавший в Свердловске. В 2011 году он умер. Но сохранились его архивы и в том числе оригинал той самой фотографии с Пьером Ришаром.К сожалению, на самой фотокарточке ни с обратной стороны, ни в другом месте не была написана дата съемки. Казалось бы, наше расследование зашло в тупик, но тут на помощь пришла вдова фотокорреспондента Валентина Ивановна.- Анатолий Андреевич обычным фотоаппаратом японским снимал. Проявлял снимки всегда дома. На Урале он проработал 60 лет, как пришел с фронта, - рассказывает Валентина Грахова. - История большая у Анатолия Андреевича, а у Пьера Ришара еще больше. В то время я была молодая и не придала этому снимку значения. Фотосъемка была нашей с мужем повседневной работой. Но в 2011 году, когда Пьер Ришар приезжал, я думала сходить в ресторан, где он, как говорили, сидел, и спросить про эту фотографию. Но не решилась.Дату съемки Валентина Ивановна также назвать не смогла, как и подробности той фотосъемки – Анатолий Грахов за десятки лет снял тысячи отличных фотографий и Пьер Ришар на ступеньках Дворца культуры не самая примечательная из них. Однако благодаря Валентине Граховой выяснилось, что на самом деле фотографий с Пьером Ришаром в тот день, больше полувека назад, было сделано две. И вторая, которую ранее никто не видел, проливает свет на всю эту историю.НАПИСАЛИ ПИСЬМО ПЬЕРУ РИШАРУВнимательно рассматриваем второй снимок. Те же ступени ДК «Уралэлектротяжмаш», только над входом между белыми колоннами теперь видно растяжку с большой надписью «Есть рекорд!». А под нею стоят несколько мужчин. Один из них, тот самый Ришар, повернут левым боком к фотографу. С этого ракурса, если честно, он уже как-то и не похож сам на себя. И нос не так выдается вперед, как у комика, и нижняя челюсть будто массивнее. Смотришь и видишь скорее профиль Жан Поля Бельмондо, нежели Пьера Ришара. И лишь волосы и бакенбарды все те же ришаровские.Однако подпись на обратной стороне карточки, казалось бы, расставляет все на свои места:«Фильм снимал Олег Воронцов на УЭТМ на ступеньках дворца. Я фотографировал съемку, в которой играл роль фотокора вместе с французским Пьером Ришаром. Фото А. Грахова»ДК «Уралэлектротяжмаш» существует до сих пор, только называется он теперь ДК «Эльмаш». Но там в архивах не нашли никаких упоминаний ни о визите Пьера Ришара, ни о растяжке «Есть рекорд!», которая когда-то висела у них над входом. Пролить свет на них не смогли и в музее истории Екатеринбурга. Его сотрудники одно время тоже пытались выяснить историю фотографии с Пьером Ришаром.- В 2019 году было бурное обсуждение истории этой фотографии с Пьером Ришаром на форуме, посвященном истории Свердловска, - рассказывает Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. - Мы тогда решили разобраться в этом вопросе кардинально, составили письмо на французском языке и направили его Пьеру Ришару. К сожалению, он не ответил.Но благодаря тому, что на второй фотографии, которая ранее нигде не публиковалась, помимо самого Ришара стояли еще и другие люди, нам удалось найти тех, кто смог их опознать. В Свердловской организации Союза кинематографистов России, изучив снимок, вскоре резюмировали:- Крайний слева мужчина это оператор Анатолий Лесников. Ему на снимке около 30 лет. Он известен, например, тем, что работал оператором в фильме Алексея Федорченко «Первые на Луне», - рассказывают в Свердловской организации Союза Кинематографистов России. – Справа от Лесникова полноватый мужчина это режиссер Ольгерд Воронцов.Воронцов снимал фильмы с 1968 года. В 1994-м он уехал жить в США, а в 2016-м скончался. За свою карьеру он снял пятнадцать фильмов. Значит, лента с «Пьером Ришаром» должна быть среди тех из них, которые он снимал с оператором Лесниковым. И действительно, вскоре такой фильм находится. Это «Клад» 1975 года, рассказывающий об освоении татарской нефти. На 58-й минуте фильма как раз видны ступени ДК «Уралэлектротяжмаш» с растяжкой «Есть рекорд!». На них проходит митинг. Никого, похожего на Пьера Ришара, в этой сцене не видно. Да и в актерах он не числится. В чем же дело?- Человек на снимке, похожий на Пьера Ришара это на самом деле Роальд Долныков, ассистент оператора Анатолия Лесникова, - объясняют в Свердловской организации Союза Кинематографистов России. - Все, кому мы показывали эту фотографию, узнали его. К сожалению, он уже умер. Но он действительно был похож на Пьера Ришара. Все это отмечали. И у него была проблема с глазом, из-за чего он постоянно щурился и еще больше был похож на французского актера.Вот и все. Одной городской легендой стало меньше. Молодой Пьер Ришар в советские годы не приезжал в Свердловск и в наших фильмах не снимался. А то, что в 2011 году он был не в настроении, когда гулял по Екатеринбургу, ну так может холодная уральская погода ему не понравилась, или внезапная отмена спектакля в Тюмени, где он должен был появиться до Екатеринбурга, сыграла свою роль.