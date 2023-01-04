Niletto наряжался в костюм клоуна, у «Чайф» украли гитары: как уральские звезды встречали Новый год

Новый год звезды встречают по разному. Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для большинства из нас встреча Нового года - традиционный праздник. Большой семейный стол, рядом мигающая елка, а на фоне телевизор, по которому показывают любимые программы. Некоторые уральские знаменитости придерживались праздничного стандарта еще с детства.

«НАРЯЖАЛСЯ В КОСТЮМ КЛОУНА»

Исключением не стал певец Niletto. Его папа рассказывает «КП-Екатеринбург», что у них в семье ходили в баню, прямо как в «Иронии судьбы».

- Мы всегда встречали Новый год с семьей, гости и родственники к нам приезжали со всех уголков России, собиралось не меньше 20 человек. Было весело, хорошо и уютно. Наряжали всей толпой елку, - рассказывает папа уральского певца Сергей Петрович.

Пока взрослые парились вплоть до самых курантов, маленький Данил Прытков переодевался в костюмы. Привычку перехватили и родственники, в итоге получался маскарад.

В детстве Niletto наряжался в костюмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Обязательно была баня. Топили с самого утра, а выходили за стол к бокалам шампанского только перед обращением президента. Данил кем только не наряжался, клоуном точно был, а я Дедом Морозом. У нас все разукрашивались и наряжались как кому хочется. Пляски, танцы, песни – все это тоже было, - вспоминает папа Niletto.

А в этом году артист от шумных вечеринок отказался. Как говорит Сергей Петрович, который только что вернулся из гостей от сына, в этот раз певец встретил Новый год только с самыми близкими.

- Я такое от него слышу в первый раз. Провел праздник в коттедже, в Москве, с мамой и сестрой. Этим заявлением он меня удивил, - рассказывает отец уральской звезды.

Клава Кока уехала к семье Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ СЕМЬ РАБОТАЛА»

В прошлом году встретить Новый год по-семейному захотела певица Клава Кока. Раньше ей это никак не удавалось несколько лет подряд.

- У меня такое клеевое настроение отмечать Новый год дома с семьей. Последние лет семь я работала. Это так классно никуда не спешить, смотреть телевизор и кушать вкусняшки, нарезать салаты и обнимать маму, - делилась эмоциями Клава.

Весь праздник звезда смотрела по телевизору собственные выступления и даже подпевала своим песням.

В эту новогоднюю ночь фанаты Клавы точно так же смогут посмотреть на любимую певицу по телевизору. Она вновь снялась в «Голубом огоньке», да и плюсом снялась в новогоднем фильме, где повторила легендарный образ Людмилы Гурченко. А вот как артистка встретит наступление нового 2023 года, она пока не рассказала.

Архив группы "Чайф"

КРАЖА ГИТАР У ГРУППЫ «ЧАЙФ»

Не всегда у уральских звезд праздник проходит по плану. В новогоднюю передрягу попала группа «Чайф», правда, было это 20 с лишним лет назад. Тут замешано все: дорогие гитары, американцы, таксист и криминал.

- Владимир Шахрин и Владимир Бегунов ехали в купе с американскими журналистами. Когда вышли из поезда, Шахрин отправился в одну сторону, Бегунов - в другую, ловить машину. Когда ее найти удалось, Бегунов кинул на заднее сиденье гитары, а сам решил пообщаться с американскими журналистами, - рассказывает «КП-Екатеринбург» пресс-атташе группы Марина Залогина.

Водитель ждать их не стал и тут же сорвался с места. Американцы в восторге: вот она, криминальная Россия! На деле криминала не оказалось: таксист красть гитары не хотел, он вообще не знал, что в салоне нет пассажиров. А Бегунов уже и руками машет проезжающим машинам, и железнодорожное РОВД успел найти.

- Водитель спросил: «Куда едем?», а ему в ответ тишина. Подумал, устал человек, с поезда, значит, поедем, как придется. Смотрит в зеркало: гитары стоят, пассажира не видно. Видимо, прилег и задремал. Прибыли на место назначения. Разворачивается водитель к пассажиру, а его и нет! В панике водитель соображает: раз инструменты, значит, музыкант, значит, крутая охрана, значит, сейчас его начнут ловить. Резко разворачиваясь, машина летит обратно, в ближайшее к месту встречи РОВД в попытках найти хоть кого-нибудь, кому можно объяснить ситуацию, пока последствия еще обратимы, - вспоминает пресс-атташе.

Вот так и разобрались. Сейчас гитарист группы «Чайф» историю вспоминает с улыбкой. Когда все выяснилось, водитель Бегунову показался классным парнем.

Андрей Рожков чуть не спалил дом. Фото: соцсети Андрея Рожкова

ГОРЯЩИЙ ГУСЬ АНДРЕЯ РОЖКОВА

Шоумен из «Уральских пельменей» навсегда запомнил Новый год, прошедший с «огоньком». Случилось это несколько лет назад, тогда Андрей Рожков отмечал праздник в кругу семьи, к столу решил в печи запечь гуся.

- Растопили печку, нафаршировали гуся гречкой, затолкнули его, и начали готовиться к Новому году. И вот, проходя мимо этой печи, я случайно увидел, что гусь наш полыхает огнем. Я бегал по дому с горящим гусем, не зная, куда его деть, потому что на подносе был просто пылающий столб огня. Но потом я его бросил в камин, чтобы он там догорал себе спокойно. Такой вот праздничный гусь у нас получился, - смеется актер.

Сергей Светлаков в детстве ждал Деда Мороза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ И БРАТ, СТАВШИЙ ДЕДОМ МОРОЗОМ

В семье Сергея Светлакова Новый год тоже отмечали всей семьей. Сказочного волшебника в детстве актер очень любил, с нетерпением ждал его появления дома с мешком подарков.

- У нас с Сережей разница в возрасте 7 лет. Поэтому для него я сам изображал Деда Мороза, - вспоминает Дмитрий. - Надевал папин халат, крепил бороду из ваты, и вперед! Я выходил в подъезд и звонил в дверь. Мама с папой Сереже говорили: «Наверное, это Дед Мороз пришел. Иди встречай!» Но когда братишке исполнилось лет 5, он уже стал подозревать: «А что это халат такой знакомый?» А потом смеялся: «Да это Дима!» Но родители ему в ответ: «Нет, это настоящий волшебник. Просто халат у него похож на наш».

Как только старший брат Сергея из мешка доставал подарки, то о своем подозрении будущий актер сразу же забывал, а просто радовался долгожданным сюрпризам.

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