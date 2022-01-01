Большинству уральских знаменитостей удалось избежать корпоративов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну вот и наступил Новый 2022 год! Наверняка, многие отпраздновали его с семьей, близкими или друзьями, сидя за праздничным столом и загадывая желания под бой курантов. А вот уральские звезды отметили этот Новый год по-разному. Кто-то на корпоративах, кто-то в шумной компании семьи и друзей, а кто-то в отеле...

Фото: instagram Клавы Коки

КЛАВА КОКА ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ БЫЛА С СЕМЬЕЙ

Певица лейбла Black Star впервые за много лет отмечала Новый год дома с родными.

Фото: instagram Клавы Коки

- У меня такое клеевое настроение отмечать Новый год дома с семьей. Последние лет семь я работала. Это так классно никуда не спешить, смотреть телевизор и кушать вкусняшки, нарезать салаты и обнимать маму, - поделилась эмоциями Клава.

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Певица смотрела по телевизору свои выступления и подпевала своим трекам. Особенно она радовалась, что спела на «Голубом огоньке», попасть на который мечтала с самого детства.

- Поздравляю всех по всем каналам, а сама кайфую с семьей, - написала в сторис певица.

Niletto отметил праздник с семьей и друзьями. Фото: instagram Niletto

NILETTO ЗАПУСКАЛ ДЕШЕВЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

Певец также отметил Новый год с семьей. Под вечер он приехал в большой загородный дом, который в прошлом году подарил своей маме. В доме также собрались все его родные.

Фото: instagram Niletto

После боя курантов певец запускал с друзьями фейерверки.

- У нас, в Екб всегда была традиция запускать салюты сразу же после курантов. И всегда у нас фейерверки были самые стремные, дешевые, они всегда низко взлетали. В этом году мы решили сделать точно также, - рассказал Данил.

Видео самого фейерверка певец подписчикам не показал. Фото: instagram Niletto

Сразу видно, что у Данила было новогоднее настроение, ведь за весь день он пять раз исполнил песню «Megic moments» в своих историях в instagram. А также поздравил уральцев с Новым годом.

Фан-клуб исполнителя подарил его семье ретро игрушки на елку. Фото: instagram Niletto

- Дорогой Екатеринбург и Урал. У вас прямо сейчас бьют куранты. Я поздравляю всех землячков с праздником. Не смотря на то, что мы с вами живем на расстоянии, знайте, что я вас люблю, я вас уважаю и ценю, - обратился к друзьям и поклонникам музыкант.

«Мисс Россия» Ирина Антоненко отметила Новый год в Лос-Анджелесе. Фото: instagram Ирины Антоненко

ИРИНА АНТОНЕНКО ВЕСЕЛИЛАСЬ С ДРУЗЬЯМИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Популярная актриса, известная многим по сериалам «Корабль» и «Магомаев», родилась в Екатеринбурге, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе.

Вместе с друзьями актриса устроила вечеринку в русском стиле. Фото: instagram Ирины Антоненко

Новый год она встретила дома у друзей. Ребята устроили вечеринку в русском стиле. Весь вечер у них играла живая музыка, гостей угощали блинами с красной и черной икрой, а на большом экране фоном шла «Ирония судьбы».

Фото: instagram Ирины Антоненко

А до этого актриса вместе со своими подругами вышла в прямой эфир в своем instagram, чтобы отметить Новый год по московскому времени со своими подписчиками.

Актриса встретила Новый год с россиянами в прямом эфире. Фото: instagram Ирины Антоненко

Так она решила поддержать тех, кто остался в новогоднюю ночь один.

Звезда «Уральских пельменей» выпустил юмористическое видео перед Новым годом. Фото: instagram Андрея Рожкова

АНДРЕЙ РОЖКОВ ВЫПУСТИЛ СВОЙ БЛОГ В INSTAGRAM

Прямо перед Новым годом юморист выпустил свой блог, похожий на мини-сериал. По сюжету ролика Андрей Рожков жалуется что у него отменились все концерты и гастроли, и съемок в ближайшее время не предвидится, поэтому он наконец-то забирает свой диплом из УПИ (сейчас УрФУ, - прим. ред.) и пытается устроиться работать на завод.

Фото: instagram Андрея Рожкова

- Спустя 30 лет наконец-то забрал свой диплом. В 50 жизнь только начинается. Начинаю вести сой видеоблог и начинаю новую жизнь, - говорит в начале видео шоумен.

Ранее артист рассказал «КП»-Екатеринбург, что уже второй год ему удается отметить праздник дома с семьей.

Уже второй год артист смог отметить праздник с любимой семьей. Фото: из личного архива Андрея Рожкова

- С семьей мы обычно отмечаем за городом, в своем доме. Супруга готовит утку в печи, делаем зимний салат, обязательно селедку под шубой, и, если есть настроение, лепим пельмени, для нас это прямо новогоднее блюдо, - рассказал шоумен.

Напоминаем, что в пошлом году во время пандемии из-за отсутствия концертов артист сменил профессию и стал заливать катки.

Фото: instagram Сергея Исаева

СЕРГЕЙ ИСАЕВ ПЕЛ С ГРУППОЙ QUEST PISTOLS

Судя по сторис в instagram, зведа шоу «Уральские пельмени» встретил этот новый год, проводя новогодний корпоратив. На нем также вступала группа Quest Pistols. Музыканты исполнили свои главные хиты.

Шоумен пел вместе с группой их главный хит «Белая стрекоза любви». Фото: instagram Сергея Исаева

Вместе с музыкантами Сергей спел их легендарную песню «Белая стрекоза любви».

Блогеру-миллионнику Дине Саевой пришлось отмечать Ноый год в отеле. Фото: instagram Дины Саевой

ДИНА САЕВА ОТМЕТИЛА НОВЫЙ ГОД В ОТЕЛЕ

Популярная TikTok-блогер Дина Саева из-за переезда сейчас живет в отеле. Здесь она и отметила Новый год. Вечером к ней приехала семья и близкие друзья. Вместе они украсили елку и накрыли большой праздничный стол прямо в номере отеля.

В номер к девушке приехали семья и друзья. Фото: instagram Дины Саевой

- Номер очень маленький, но, как говорится, в тесноте да не в обиде, - рассказала в сторис блогер.

Окна номера, в котором живет Диа Саева, выходят прямо на Красную площадь, так что во время курантов, блогер вместе с близкими смотрели салют вживую, не выходя на улицу.

Монеточка повторила традиционное фото с мужем. Фото: instagram Монеточки

ЛИЗА МОНЕТОЧКА УСТРОИЛА ФОТОСЕССИЮ

Певица отметила праздник с мужем и друзьями. Она повторила фото с мужем и питомцами у елочки с прошлого года.

- Точно такую же фотографию мы сделали год назад. Только кнопочки не было (собака певицы, - прим. ред.). Может это теперь будет наша традиция, - рассказала подписчикам исполнительница.

https://www.kp.ru/share/i/4/2288732/wr-960.jpg

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