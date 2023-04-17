В Екатеринбурге прокуратура запросила шесть лет колонии для мигрантки, которая пыталась продать своего сына

Как объяснила нерадивая мать, у нее двое детей. Продать она решила старшего мальчика. Фото: волонтерская организация "Альтернатива"

В Екатеринбурге прокуратура запросила 36-летней мигрантке шесть лет колонии за то, что она пыталась продать своего сына из-за финансовых трудностей. Женщина хотела выручить за ребенка 300 тысяч рублей.

Накануне в суде завершилось рассмотрение уголовного дела по статье «Купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее».

- Во время разбирательства выяснилось, что страшная история произошла в августе прошлого года. Во время переписки в мессенджере женщина попросила задаток сделки в размере 10 тысяч, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: скрины переписки Наргизы с потенциальной покупательницей

Цену Наргиз назначила в 300 тысяч рублей, отметив, что деньги ей нужно получить до 10 августа, чтобы расплатиться с долгами, так как ее матери требовалась операция.

- Наргиз, так ее зовут, сказала, что у нее есть еще два ребенка, а продает она самого старшего семилетнего, который у нее от предыдущего мужа, - объясняла Арина Файрушина, сотрудник движения «Альтернатива». - Новый муж якобы не признавал старшего ребенка, не мог найти с ним общий язык и поэтому они решили, что его лучше отдать.

Мигрантка и ее потенциальный покупатель встретились 9 августа в торговом центре «Карнавал», в момент передачи денег женщину задержали.

Гособвинитель запросил для нее длительный срок, который ей предстоит провести в колонии общего режима, также в прениях выступает сторона защиты.