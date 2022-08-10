Как объяснила нерадивая мать, у нее двое детей. Продать она решила старшего мальчика. Фото: волонтерская организация "Альтернатива"

В Екатеринбурге оперативники предотвратили страшную сделку. Женщина по имени Наргиза продала своего сына за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает волонтерская организация «Альтернатива». О Наргизе они узнали от одной из своих подписчиц.

- Она обнаружила объявление в социальной сети о продаже женщиной 7-ми летнего ребёнка. Мы немедленно вступили с этой женщиной в переписку и начали выяснять все подробности. Оказалось, что женщина по имени Наргиза, с её слов, помимо 7-ми летнего сына от первого брака, имеет ещё двоих детей от второго брака. Наргиза пояснила, что муж был против старшего сына, и они решили продать ребёнка, чтобы рассчитаться со своими долгами, - рассказывают в волонтерской организации.

Фото: скрины переписки Наргизы с потенциальной покупательницей

Далее представитель волонтерской организации под видом потенциальной покупательницы договорилась с Наргизой на встречу в одном из торговых центров Екатеринбурга. Туда она приехала вместе с сотрудниками полиции.

Наргиза забрала 300 тысяч и отдала ребенка неизвестной женщине. В этот момент ее задержали.

- С потенциальным покупателем она договорилась заранее по соцсетям. Сделка происходила в торговом центре «Карнавал» 9 августа, - подтвердил данную информацию «КП-Екатеринбург» источник с силовых структурах.

Фото: скрины переписки Наргизы с потенциальной покупательницей

Ребенка тем же вечером забрали в больницу. Сейчас с ним работают органы опеки.

- Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжёлым материальным положением, хотя верится в эту версию с трудом, т.к. её супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося, - уточнили позднее в ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: скрины переписки Наргизы с потенциальной покупательницей

- Неработающей местной жительнице, 1986 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.