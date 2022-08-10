Ребенка направили в реабилитационный центр. Фото: движение «Альтернатива»

В Екатеринбурге следователи разбираются в странной истории – мать решила продать родного 7-летнего сына. Причем подошла к делу всерьез – опубликовала объявления в соцсетях, а потом стала переписываться в мессенджерах с незнакомцами, зачем-то пожелавшими купить первоклассника. К счастью для мальчика, среди тех, кто обратил внимание на объявление, была одна неравнодушная женщина, которая сообщила об этом волонтерам движения «Альтернатива». О том, что происходило после этого ее представители рассказали «КП-Екатеринбург».

ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ БАБУШКИ ПОЯВИЛИСЬ ДОЛГИ

Первое время неравнодушная женщина сама переписывалась с матерью, решившей продать ребенка. Но затем диалог вместо нее продолжили волонтеры «Альтернативы».

- Наргиз, так ее зовут, сказала, что у нее есть еще два ребенка, а продает она самого старшего 7-летнего, который у нее от предыдущего мужа, - объясняет Арина Файрушина, сотрудник движения «Альтернатива». - Новый муж якобы не признавал старшего ребенка, не мог найти с ним общий язык и поэтому они решили, что его лучше отдать.

Скриншот из переписки покупательницы и продавщицы. Фото: движение «Альтернатива»

Цену Наргиз назначила в 300 тысяч рублей, отметив, что деньги ей нужно получить до 10 августа, чтобы расплатиться с долгами.

- Она сказала, что у ее мамы была операция и чтобы оплатить ее она заняла у кого-то деньги, - говорит Арина. – Чтобы рассчитаться с этим долгом она и решила продать сына.

НА СДЕЛКЕ БЫЛА СОТРУДНИЦА ПОЛИЦИИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Когда стало понятно, что женщина не шутит и всерьез собралась продать ребенка, волонтеры движения стали договариваться о встрече. Ситуация осложнялась тем, что волонтеры находились в Москве, а Наргиз в Екатеринбурге, а желающих приобрести мальчика становилось все больше.

- Наргиз говорила, что долги ей надо до 10 числа оплатить – это последний день. Она торопила нас, как могла, - вспоминает Арина. - Мы видели, что ей на стене в соцсети пишут другие люди, готовые забрать ребенка. И она сама об этом говорила, что у нее есть и другие варианты, кому продать мальчика.

Скриншот из переписки покупательницы и продавщицы. Фото: движение «Альтернатива»

Волонтеры пытались выманить женщину в Москву, объясняя это тем, что она должна убедиться, что мальчик будет расти в хорошей обстановке. Но мать отказалась лететь в столицу. В итоге, чтобы опередить других покупателей, волонтеры договорились о встрече с Наргиз в Екатеринбурге – в одном из торговых центров. Параллельно они связались с сотрудниками полиции, которые в дальнейшем и курировали операцию по спасению мальчика.

Вместе с волонтером «Альтернативы» на сделке присутствовала сотрудница полиции действовавшая под прикрытием. Она выдавала себя за тетю покупательницы, которая живет в Екатеринбурге и согласилась показать племяннице из столицы, что тут на Урале и как. Мальчик при этом стоял рядом с мамой. Он был спокоен и как будто не понимал, что его сейчас продают.

- Мать мальчика сказала ему, что его заберет родной отец со своей новой женой. Мальчик ждал этой встречи и якобы хотел уехать, - поделилась Арина. – Он сидел спокойно. В момент прощания у матери потекли слезы. Видно было, что она эмоционально расстроена. Мальчик нет. Он не плакал впоследствии. Сложилось впечатление, что он не понимал, что происходит.

Скриншот из переписки покупательницы и продавщицы. Фото: движение «Альтернатива»

МАТЕРИ ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

После того, как мать получила конверт с деньгами, она передала покупательнице ребенка, сказав мальчику на прощание «слушайся теперь ее». Но этим сделка не закончилась. Мать даже написала расписку с указанием своих паспортных данных о том, что деньги она получила, ребенка отдала и претензий ни к кому не имеет. Ну а после того, как «покупательница» с мальчиком вышли из торгового центра, к его матери подошли сотрудники полиции.

- У нас были случаи, когда женщины пытались продать новорожденных младенцев, но чтобы 7-летнего мальчика – это впервые, - говорит Арина. – После задержания на допросе женщина сразу призналась во всем. Ее муж сказал, что вообще не знал об этом.

После «сделки» мальчика отвезли на скорой в больницу, чтобы проверить, здоров ли он. После этого ребенка направили в реабилитационный центр. Добавим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «торговля в отношении несовершеннолетнего». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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