Муж многодетной матери утверждает, что не знал о планах жены. Фото: волонтерская организация «Альтернатива»

Стали известны подробности попытки продажи 7-летнего мальчика в Екатеринбурге. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, 36-летняя женщина намеревалась продать сына за 300 тысяч рублей в торговом центре «Карнавал». В качестве покупателя выступала волонтер организации «Альтернатива» из Москвы, за три недели до этого она внесла залог. На протяжении трех недель женщины переписывались в соцсетях. Ее задержали сразу после получения денег.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте уроженки Средней Азии.

- Изобличенная в этом задержанная впоследствии отпираться не стала, и под тяжестью неопровержимых улик созналась в содеянном. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: волонтерская организация «Альтернатива»

Уже известно, что женщина является многодетной матерью. Кроме 7-летнего мальчика у нее также есть младшая дочь и сын. На допросе она заявила, что решилась на продажу «из-за тяжелого положения». Якобы нужно было расплатиться с долгами Однако ее муж зарабатывает 120 тысяч в месяц, поэтому эту версию еще предстоит проверить. Сейчас мальчик находится в больнице.

- Глава семьи якобы не знал о криминальной «сделке» своей супруги, - добавил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - В настоящее время мальчик помещён в больницу для оказания медицинской помощи, после чего будет решаться вопрос о его дальнейшем месте пребывания.

Сейчас горе-мать в изоляторе, скоро ей изберут меру пресечения. Фото: волонтерская организация «Альтернатива»

Волонтеры узнали о продаже мальчика и выступили в роли покупателей. Фото: волонтерская организация «Альтернатива»

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Горе-матери грозит до 10 лет заключения.

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